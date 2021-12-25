【大学野球】立正大に常総学院・秋本璃空、専大松戸・石井詠己ら２５人が合格

東都大学リーグ２部の立正大は２５日、来年度のデータサイエンス学部総合型選抜（総合評価型トップアスリート選抜）入試の合格者２５人を発表した。今春のセンバツに出場した常総学院（茨城）の１４５キロ右腕・秋本璃空（りく）、今年の甲子園に春夏連続出場した専大松戸（千葉）で主将を務めた石井詠己内野手ら。合格者は以下の通り（名前の〇は選手として甲子園出場）
▽投手
林 燦 広陵
樫村 佳歩 水城
○山田 烈士 横浜
田村 廉 昌平
○秋本 璃空 常総学院
井坪 朝陽 日大三
吉沢隆太郎 白鴎大足利
▽捕手
石見 陸 関東第一
堀部 賢 鶴岡東
高田 英治 龍谷大平安
○田近 介人 大阪桐蔭
藤崎 康生 聖隷クリストファー
▽内野手
安田 大輝 履正社
○伊藤 琢磨 常総学院
○熊谷 大生 松商学園
○石井 詠己 専大松戸
斎藤 星太 横浜隼人
武藤 闘夢 帝京
立花 大地 関東第一
内囿 光人 桐光学園
▽外野手
岡村 海琉 日大三
○宮下 淳輝 松商学園
伊原 文太 広陵
佐々木海斗 聖望学園
▽マネジャー
田中 亮汰 中央学院
また、来年度の主将を来秋ドラフト候補にも挙がる奈良間大己内野手（３年＝常葉大菊川）が務めることも併せて発表された。来年度の新役員は以下の通り。
▽主将 奈良間大己（常葉大菊川、法学部３年）
▽副将 神頭勇介（報徳学園、法学部３年）
▽同 小林俊輔（水戸商、法学部３年）