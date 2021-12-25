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【大学野球】立正大に常総学院・秋本璃空、専大松戸・石井詠己ら２５人が合格

スポーツ報知
常総学院・秋本璃空

　東都大学リーグ２部の立正大は２５日、来年度のデータサイエンス学部総合型選抜（総合評価型トップアスリート選抜）入試の合格者２５人を発表した。今春のセンバツに出場した常総学院（茨城）の１４５キロ右腕・秋本璃空（りく）、今年の甲子園に春夏連続出場した専大松戸（千葉）で主将を務めた石井詠己内野手ら。合格者は以下の通り（名前の〇は選手として甲子園出場）

　▽投手

　林　　　燦　広陵

　樫村　佳歩　水城

○山田　烈士　横浜

　田村　　廉　昌平

○秋本　璃空　常総学院

　井坪　朝陽　日大三

　吉沢隆太郎　白鴎大足利

　▽捕手

　石見　　陸　関東第一

　堀部　　賢　鶴岡東

　高田　英治　龍谷大平安

○田近　介人　大阪桐蔭

　藤崎　康生　聖隷クリストファー

　▽内野手

　安田　大輝　履正社

○伊藤　琢磨　常総学院

○熊谷　大生　松商学園

○石井　詠己　専大松戸

　斎藤　星太　横浜隼人

　武藤　闘夢　帝京

　立花　大地　関東第一

　内囿　光人　桐光学園

　▽外野手

　岡村　海琉　日大三

○宮下　淳輝　松商学園

　伊原　文太　広陵

　佐々木海斗　聖望学園

　▽マネジャー

　田中　亮汰　中央学院

　また、来年度の主将を来秋ドラフト候補にも挙がる奈良間大己内野手（３年＝常葉大菊川）が務めることも併せて発表された。来年度の新役員は以下の通り。

　▽主将　奈良間大己（常葉大菊川、法学部３年）

　▽副将　神頭勇介（報徳学園、法学部３年）

　▽同　小林俊輔（水戸商、法学部３年）

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