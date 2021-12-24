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明大ウィング石田吉平先発　早大は長田智希主将が先発復帰…２６日ラグビー大学選手権準々決勝

スポーツ報知
明大・石田吉平

　ラグビー大学選手権準々決勝は２６日に東京・秩父宮ラグビー場と埼玉・熊谷ラグビー場で各２試合が行われる。関東対抗戦３位で３季ぶりの大学日本一を目指す明大は、２季ぶり奪冠を狙う早大と対戦する。４回戦の天理大戦ではリザーブに回ったウィング石田吉平（３年）が先発に復帰。今月５日の対抗戦で７―１７で敗れた時と同じスタメンで挑む。

　早大は負傷で５日の明大戦を欠場したセンター長田智希主将（４年）が復帰し先発する。これまで１番（左プロップ）で出場してきたＦＷの要、小林賢太（４年）を３番で起用。１番に小沼宏太、フッカー原朋輝、小林とＦＷ第１列に４年生を並べた。

　大学選手権での早明対決は、近年では２０１８年度準決勝（明大３１―２７早大）、１９年度決勝で実現（早大４５―３５明大）で実現。いずれも対抗戦で敗れたチームが雪辱する結果になった。今回はいかに。

　発表された登録メンバーは以下の通り。

【明大】

　▽ＦＷ

１　中村公星（３年、国学院栃木）

２　田森海音（４年、長崎北陽台）

３　大賀宗志（３年、報徳学園）

４　山本嶺二郎（２年、京都成章）

５　武内慎（３年、石見智翠館）

６　木戸大士郎（１年、常翔学園）

７　福田陸人（４年、国学院栃木）

８　大石康太（４年、国学院久我山）

　▽ＢＫ

９　飯沼蓮（４年、日川・主将）

１０　伊藤耕太郎（２年、国学院栃木）

１１　石田吉平（３年、常翔学園）

１２　広瀬雄也（２年、東福岡）

１３　江藤良（４年、報徳学園）

１４　松本純弥（４年、佐賀工）

１５　雲山弘貴（４年、報徳学園）

　▽リザーブ

１６　紀伊遼平（３年、桐蔭学園）

１７　山本耕生（４年、桐蔭学園）

１８　村上慎（４年、法大二）

１９　亀井茜風（２年、長崎北陽台）

２０　福田大晟（１年、中部大春日丘）

２１　萩原周（２年、大阪桐蔭）

２２　児玉樹（４年、秋田工）

２３　秋浜悠太（１年、桐蔭学園）

【早大】

１　小沼宏太（４年、清真学園）

２　原朋輝（４年、桐蔭学園）

３　小林賢太（４年、東福岡）

４　村田陣悟（２年、京都成章）

５　桑田陽介（４年、明和）

６　相良昌彦（３年、早実）

７　小川瑞樹（４年、早実）

８　佐藤健次（１年、桐蔭学園）

９　宮尾昌典（１年、京都成章）

１０　伊藤大祐（２年、桐蔭学園）

１１　小泉怜史（３年、早実）

１２　長田智希（４年、東海大仰星）

１３　岡崎颯馬（２年、長崎北陽台）

１４　松下怜央（３年、関東学院六浦）

１５　河瀬諒介（４年、東海大仰星）

１６　川崎太雅（２年、東福岡）

１７　横山太一（４年、国学院久我山）

１８　木村陽季（４年、早実）

１９　前田知暉（３年、東海大仰星）

２０　植野智也（３年、早実）

２１　河村謙尚（４年、常翔学園）

２２　吉村紘（３年、東福岡）

２３　槙瑛人（３年、国学院久我山）

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