明大ウィング石田吉平先発　早大は長田智希主将が先発復帰…２６日ラグビー大学選手権準々決勝

ラグビー大学選手権準々決勝は２６日に東京・秩父宮ラグビー場と埼玉・熊谷ラグビー場で各２試合が行われる。関東対抗戦３位で３季ぶりの大学日本一を目指す明大は、２季ぶり奪冠を狙う早大と対戦する。４回戦の天理大戦ではリザーブに回ったウィング石田吉平（３年）が先発に復帰。今月５日の対抗戦で７―１７で敗れた時と同じスタメンで挑む。

早大は負傷で５日の明大戦を欠場したセンター長田智希主将（４年）が復帰し先発する。これまで１番（左プロップ）で出場してきたＦＷの要、小林賢太（４年）を３番で起用。１番に小沼宏太、フッカー原朋輝、小林とＦＷ第１列に４年生を並べた。

大学選手権での早明対決は、近年では２０１８年度準決勝（明大３１―２７早大）、１９年度決勝で実現（早大４５―３５明大）で実現。いずれも対抗戦で敗れたチームが雪辱する結果になった。今回はいかに。

発表された登録メンバーは以下の通り。

【明大】

▽ＦＷ

１ 中村公星（３年、国学院栃木）

２ 田森海音（４年、長崎北陽台）

３ 大賀宗志（３年、報徳学園）

４ 山本嶺二郎（２年、京都成章）

５ 武内慎（３年、石見智翠館）

６ 木戸大士郎（１年、常翔学園）

７ 福田陸人（４年、国学院栃木）

８ 大石康太（４年、国学院久我山）

▽ＢＫ

９ 飯沼蓮（４年、日川・主将）

１０ 伊藤耕太郎（２年、国学院栃木）

１１ 石田吉平（３年、常翔学園）

１２ 広瀬雄也（２年、東福岡）

１３ 江藤良（４年、報徳学園）

１４ 松本純弥（４年、佐賀工）

１５ 雲山弘貴（４年、報徳学園）

▽リザーブ

１６ 紀伊遼平（３年、桐蔭学園）

１７ 山本耕生（４年、桐蔭学園）

１８ 村上慎（４年、法大二）

１９ 亀井茜風（２年、長崎北陽台）

２０ 福田大晟（１年、中部大春日丘）

２１ 萩原周（２年、大阪桐蔭）

２２ 児玉樹（４年、秋田工）

２３ 秋浜悠太（１年、桐蔭学園）

【早大】

１ 小沼宏太（４年、清真学園）

２ 原朋輝（４年、桐蔭学園）

３ 小林賢太（４年、東福岡）

４ 村田陣悟（２年、京都成章）

５ 桑田陽介（４年、明和）

６ 相良昌彦（３年、早実）

７ 小川瑞樹（４年、早実）

８ 佐藤健次（１年、桐蔭学園）

９ 宮尾昌典（１年、京都成章）

１０ 伊藤大祐（２年、桐蔭学園）

１１ 小泉怜史（３年、早実）

１２ 長田智希（４年、東海大仰星）

１３ 岡崎颯馬（２年、長崎北陽台）

１４ 松下怜央（３年、関東学院六浦）

１５ 河瀬諒介（４年、東海大仰星）

１６ 川崎太雅（２年、東福岡）

１７ 横山太一（４年、国学院久我山）

１８ 木村陽季（４年、早実）

１９ 前田知暉（３年、東海大仰星）

２０ 植野智也（３年、早実）

２１ 河村謙尚（４年、常翔学園）

２２ 吉村紘（３年、東福岡）

２３ 槙瑛人（３年、国学院久我山）