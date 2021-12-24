ラグビー大学選手権準々決勝メンバー発表　京産大は元高校日本代表トリオのラウシー、福西、三木が先発

全国大学ラグビー選手権準々決勝（２６日・秩父宮、花園）の登録メンバーが２４日、発表された。２３季ぶりの関西王者として、日大（関東リーグ戦２位）との初戦を迎える京産大は、ロックのアサエリ・ラウシー（３年）＝日本航空石川＝、両フランカーの福西隼杜（３年）＝報徳学園＝、三木皓正（２年）＝京都成章＝が先発。過去最高の４強超え、そして悲願の全国制覇に挑む戦いが始まる。
発表されたメンバーは以下の通り
【京産大】
▽ＦＷ
１ 野村三四郎
２ 梅基天翔
３ 平野叶翔
４ フナキ・ソロモネ
５ アサエリ・ラウシー
６ 福西隼杜
７ 三木皓正
８ 藤井颯
▽ＢＫ
９ 広田瞬
１０ 家村健太
１１ 松岡大河
１２ ヴァカラヒ・ジェイミー
１３ 堀田礼恩
１４ 船曳涼太
１５ 竹下拓己
▽リザーブ
１６ 桝屋直杜
１７ 木村圭汰
１８ 杉本祐太
１９ 井上康晴
２０ ヴェア・タモエフォラウ
２１ 土永旭
２２ 西仲隼
２３ 高井良成
【日大】
▽ＦＷ
１ 鈴木哉斗
２ 林琉輝
３ 山内開斗
４ 趙誠悠
５ テビタ・オト
６ 井上風雅
７ 飯田光紀
８ シオネ・ハラシリ
▽ＢＫ
９ 前川李蘭
１０ 饒平名悠斗
１１ 水間夢翔
１２ フレイザー・クワーク
１３ 広瀬龍二
１４ 高野謙人
１５ 普久原琉
▽リザーブ
１６ 竹内治人
１７ 明光棟吾
１８ 岩上龍
１９ 熊谷幸介
２０ 佐川奨茉
２１ 森口公暉
２２ 徳永優太
２３ ナサニエル・トゥポウ