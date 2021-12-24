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ラグビー大学選手権準々決勝メンバー発表　京産大は元高校日本代表トリオのラウシー、福西、三木が先発

スポーツ報知
京産大フィフティーン

　全国大学ラグビー選手権準々決勝（２６日・秩父宮、花園）の登録メンバーが２４日、発表された。２３季ぶりの関西王者として、日大（関東リーグ戦２位）との初戦を迎える京産大は、ロックのアサエリ・ラウシー（３年）＝日本航空石川＝、両フランカーの福西隼杜（３年）＝報徳学園＝、三木皓正（２年）＝京都成章＝が先発。過去最高の４強超え、そして悲願の全国制覇に挑む戦いが始まる。

　発表されたメンバーは以下の通り

【京産大】

▽ＦＷ

１　野村三四郎

２　梅基天翔

３　平野叶翔

４　フナキ・ソロモネ

５　アサエリ・ラウシー

６　福西隼杜

７　三木皓正

８　藤井颯

▽ＢＫ

９　広田瞬

１０　家村健太

１１　松岡大河

１２　ヴァカラヒ・ジェイミー

１３　堀田礼恩

１４　船曳涼太

１５　竹下拓己

▽リザーブ

１６　桝屋直杜

１７　木村圭汰

１８　杉本祐太

１９　井上康晴

２０　ヴェア・タモエフォラウ

２１　土永旭

２２　西仲隼

２３　高井良成

【日大】

▽ＦＷ

１　鈴木哉斗

２　林琉輝

３　山内開斗

４　趙誠悠

５　テビタ・オト

６　井上風雅

７　飯田光紀

８　シオネ・ハラシリ

▽ＢＫ

９　前川李蘭

１０　饒平名悠斗

１１　水間夢翔

１２　フレイザー・クワーク

１３　広瀬龍二

１４　高野謙人

１５　普久原琉

▽リザーブ

１６　竹内治人

１７　明光棟吾

１８　岩上龍

１９　熊谷幸介

２０　佐川奨茉

２１　森口公暉

２２　徳永優太

２３　ナサニエル・トゥポウ

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