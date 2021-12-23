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ＪＲＡが１２月１９日の阪神競馬場の入場人員数を訂正
2021年12月23日 14時7分
スポーツ報知
ＪＲＡは１２月２３日、第６回阪神競馬６日目（１２月１９日）の入場人員を６１２４人から６１２５人に、そのうち有料入場人員を５４３１人から５４３２人に訂正した。
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