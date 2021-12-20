【巨人】２０２２年ジャイアンツ手帳を販売開始

巨人は、ジャイアンツファン必携の「２０２２年ジャイアンツ手帳」を２０日から球団公式通販サイト「ジャイアンツオンラインストア」で販売する。また、一部書店でも順次販売開始している。

手帳にはセ・リーグの来季の公式戦日程が記載されているほか、ジャイアンツの年度別成績、球団小史、スタジアムガイドなどの情報がコンパクトにまとめられている。選手にも同じ手帳が配られており、球団関係者も愛用している手帳となっている。

【商品概要】

・２０２２年ジャイアンツ手帳 １１００円 （税込み）

【取扱書店】 ※カッコ内は最寄り駅

◇１７日より販売中

・紀伊國屋書店新宿本店 （新宿）

・紀伊國屋書店流山おおたかの森店 （流山おおたかの森）

◇１２月下旬以降開始予定

・丸善 丸の内本店 （東京）

・八重洲ブックセンター 本店 （東京）

・紀伊國屋書店 大手町ビル店 （大手町）

・紀伊國屋書店 国分寺店 （国分寺）

・紀伊國屋書店 玉川高島屋店 （二子玉川）

・虎ノ門書房 本店 （虎ノ門）

・虎ノ門書房 田町店 （田町）

・ブックファースト ルミネ北千住店 （北千住）

・文教堂書店 赤坂店 （赤坂）

・旭屋書店 池袋店 （池袋）

・書泉ブックタワー （秋葉原）

・書泉グランデ （神保町）

・丸善 ラゾーナ川崎店 （川崎）

・サクラ書店 ラスカ平塚店 （平塚）

・住吉書房 元住吉店 （元住吉）

・ジュンク堂書店 新潟店（新潟）

※各店舗とも数量限定で、在庫がなくなり次第、販売終了となる