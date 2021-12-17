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オカダ、棚橋組ＶＳ武藤、清宮組　ＥＶＩＬ、東郷は潮崎、北宮組と対戦…１・８新日ＶＳノア対抗戦カード発表

スポーツ報知
１・８新日ＶＳノア対抗戦のカード発表会見に登場した鷹木信悟（左）と中島勝彦（新日本プロレス提供）

　新日本プロレスは１７日、来年１月８日、横浜アリーナで行われる新日とプロレスリング・ノアの対抗戦となる「ＷＲＥＳＴＬＥ　ＫＩＮＧＤＯＭ　１６　ｉｎ　横浜アリーナ」の全対戦カード発表会見をオンラインで開いた。

　第０試合を含め、１１試合が発表され、新日のＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・鷹木信悟は内藤哲也ら「ロス・インゴベルナブレス・デ・ハポン」の仲間とノアのＧＨＣヘビー級王者・中島勝彦、拳王らの「金剛」軍と１０人タッグで激突することになった。

　◆１・８新日ＶＳノア全対戦カード（上が新日、本戦９試合の試合順は後日発表）

　▽シングルマッチ

　藤田晃生―矢野安崇

　▽６人タッグマッチ

　永田裕志、天山広吉、小島聡―齋藤彰俊、モハメド　ヨネ、キング・タニー

　▽シングルマッチ

　ＳＨＯ―小峠篤司

　▽タッグマッチ

　外道、石森太二―吉岡世起、ＨＡＹＡＴＡ

　▽タッグマッチ

　ＤＯＵＫＩ、エル・デスペラード―ＮＯＳＡＷＡ論外、ＹＯ―ＨＥＹ

　▽１０人タッグマッチ

　後藤洋央紀、石井智宏、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、田口隆祐、マスター・ワト―岡田欣也、稲村愛輝、稲葉大樹、大原はじめ、原田大輔

　▽タッグマッチ

　ザック・セイバーＪｒ．、金丸義信―丸藤正道、小川良成

　▽６人タッグマッチ

　鈴木みのる、タイチ、ＴＡＫＡみちのく―ＫＥＮＴＡ、桜庭和志、杉浦貴

　▽タッグマッチ

　ディック東郷、ＥＶＩＬ―マサ北宮、潮崎豪

　▽タッグマッチ

　棚橋弘至、オカダ・カズチカ―武藤敬司、清宮海斗

　▽１０人タッグマッチ

　鷹木信悟、内藤哲也、ＳＡＮＡＤＡ、高橋ヒロム、ＢＵＳＨＩ―中嶋勝彦、拳王、征矢学、タダスケ、亜烈破

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