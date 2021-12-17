オカダ、棚橋組ＶＳ武藤、清宮組　ＥＶＩＬ、東郷は潮崎、北宮組と対戦…１・８新日ＶＳノア対抗戦カード発表

新日本プロレスは１７日、来年１月８日、横浜アリーナで行われる新日とプロレスリング・ノアの対抗戦となる「ＷＲＥＳＴＬＥ ＫＩＮＧＤＯＭ １６ ｉｎ 横浜アリーナ」の全対戦カード発表会見をオンラインで開いた。
第０試合を含め、１１試合が発表され、新日のＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・鷹木信悟は内藤哲也ら「ロス・インゴベルナブレス・デ・ハポン」の仲間とノアのＧＨＣヘビー級王者・中島勝彦、拳王らの「金剛」軍と１０人タッグで激突することになった。
◆１・８新日ＶＳノア全対戦カード（上が新日、本戦９試合の試合順は後日発表）
▽シングルマッチ
藤田晃生―矢野安崇
▽６人タッグマッチ
永田裕志、天山広吉、小島聡―齋藤彰俊、モハメド ヨネ、キング・タニー
▽シングルマッチ
ＳＨＯ―小峠篤司
▽タッグマッチ
外道、石森太二―吉岡世起、ＨＡＹＡＴＡ
▽タッグマッチ
ＤＯＵＫＩ、エル・デスペラード―ＮＯＳＡＷＡ論外、ＹＯ―ＨＥＹ
▽１０人タッグマッチ
後藤洋央紀、石井智宏、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、田口隆祐、マスター・ワト―岡田欣也、稲村愛輝、稲葉大樹、大原はじめ、原田大輔
▽タッグマッチ
ザック・セイバーＪｒ．、金丸義信―丸藤正道、小川良成
▽６人タッグマッチ
鈴木みのる、タイチ、ＴＡＫＡみちのく―ＫＥＮＴＡ、桜庭和志、杉浦貴
▽タッグマッチ
ディック東郷、ＥＶＩＬ―マサ北宮、潮崎豪
▽タッグマッチ
棚橋弘至、オカダ・カズチカ―武藤敬司、清宮海斗
▽１０人タッグマッチ
鷹木信悟、内藤哲也、ＳＡＮＡＤＡ、高橋ヒロム、ＢＵＳＨＩ―中嶋勝彦、拳王、征矢学、タダスケ、亜烈破