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土曜阪神の注目新馬１１日７Ｒ・ダート１４００メートル

スポーツ報知
　

★メッチャサス（牝、父パイロ、母イシュトリルトン、栗東・浜田多実雄厩舎）

　父は今年のＪＢＣクラシックを勝ったミューチャリーを出したダートサイアー。本馬はマーチＳ、武蔵野Ｓ２着のクインズサターン（牡、父パイロ）、ユニコーンＳ３着のケイアイロベージ（セン、父ヘニーヒューズ）が出た牝系の出身。

　１１月６日に外厩・名張ホースランドパークから栗東坂路、ウッドチップで時計８本。３頭併せの大外から一気に伸びた直前のウッドチップの走りは抜群で、初陣Ｖのチャンスは十分の素材だ。

【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】

ピンクセイラー　　◇４日中山５Ｒ芝１２００（ノルマンディ小野町）

ホウオウルーレット◇４日中山６Ｒダ１８００（ブルーステーブル）

ラリュエル　　　　◇４日阪神５Ｒ芝１８００（グリーンウッド）

スマートセプター　◇４日阪神６Ｒダ１４００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）

フロイトセンス　　◇５日中山４Ｒダ１２００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）

マイネルトルファン◇５日中山５Ｒ芝２０００（ビッグレッドファーム鉾田）

アルーリングウェイ◇５日阪神５Ｒ芝１２００（ノーザンファームしがらき）

エナハツホ　　　　◇５日阪神６Ｒダ１８００（セイクリットファーム日高）

シェルビーズアイ　◇５日中京５Ｒ芝２０００（チャンピオンヒルズ）

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