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【１１日注目新馬】モズブーナー＝中京５Ｒ・ダート１４００メートル

スポーツ報知
　

★モズブーナー（牝、父ストリートセンス、母エンドレスチャッター、栗東・音無秀孝厩舎）

　父はエルムＳ勝ちフリートストリート、ＪＢＣレディスクラシック１着のファッショニスタを出した、ミスタープロスペクターの快速系サイアー。

　１１月４日に外厩・吉澤ステーブルＷＥＳＴから入厩し、栗東坂路を中心に時計１０本。５２秒０、５１秒９の水準以上の勝負時計が出ており、脚力は確か。斤量５１キロを生かし、先行押し切りをもくろむ。

【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】

ピンクセイラー　　◇４日中山５Ｒ芝１２００（ノルマンディ小野町）

ホウオウルーレット◇４日中山６Ｒダ１８００（ブルーステーブル）

ラリュエル　　　　◇４日阪神５Ｒ芝１８００（グリーンウッド）

スマートセプター　◇４日阪神６Ｒダ１４００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）

フロイトセンス　　◇５日中山４Ｒダ１２００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）

マイネルトルファン◇５日中山５Ｒ芝２０００（ビッグレッドファーム鉾田）

アルーリングウェイ◇５日阪神５Ｒ芝１２００（ノーザンファームしがらき）

エナハツホ　　　　◇５日阪神６Ｒダ１８００（セイクリットファーム日高）

シェルビーズアイ　◇５日中京５Ｒ芝２０００（チャンピオンヒルズ）

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