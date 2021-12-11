【１１日注目新馬】モズブーナー＝中京５Ｒ・ダート１４００メートル

★モズブーナー（牝、父ストリートセンス、母エンドレスチャッター、栗東・音無秀孝厩舎）
父はエルムＳ勝ちフリートストリート、ＪＢＣレディスクラシック１着のファッショニスタを出した、ミスタープロスペクターの快速系サイアー。
１１月４日に外厩・吉澤ステーブルＷＥＳＴから入厩し、栗東坂路を中心に時計１０本。５２秒０、５１秒９の水準以上の勝負時計が出ており、脚力は確か。斤量５１キロを生かし、先行押し切りをもくろむ。
【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】
ピンクセイラー ◇４日中山５Ｒ芝１２００（ノルマンディ小野町）
ホウオウルーレット◇４日中山６Ｒダ１８００（ブルーステーブル）
ラリュエル ◇４日阪神５Ｒ芝１８００（グリーンウッド）
スマートセプター ◇４日阪神６Ｒダ１４００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）
フロイトセンス ◇５日中山４Ｒダ１２００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）
マイネルトルファン◇５日中山５Ｒ芝２０００（ビッグレッドファーム鉾田）
アルーリングウェイ◇５日阪神５Ｒ芝１２００（ノーザンファームしがらき）
エナハツホ ◇５日阪神６Ｒダ１８００（セイクリットファーム日高）
シェルビーズアイ ◇５日中京５Ｒ芝２０００（チャンピオンヒルズ）