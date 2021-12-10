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【カペラＳ】昨年３着ダンシングプリンスは２枠４番、近５戦で２勝のリュウノユキナは最内枠

スポーツ報知
２枠４番に決まったダンシングプリンス

◆第１４回カペラＳ・Ｇ３（１２月１２日、中山競馬場・ダート１２００メートル）枠順決定

　出走馬１６頭の枠順が１２月１０日、決まった。

　昨年３着のリベンジを狙うダンシングプリンス（牡５歳、美浦・宮田敬介厩舎、父パドトロワ）は２枠４番。前走同じ舞台の京葉Ｓで快勝しただけに、期待がかかる。ＪＢＣスプリント５着のリュウノユキナ（牡６歳、美浦・小野次郎厩舎、父ヴァーミリアン）は最内枠の１枠１番、昨年の高松宮記念・Ｇ１を制したモズスーパーフレア（牝６歳、栗東・音無秀孝厩舎、父スペイツタウン）は大外枠の８枠１６番となった。

　決定した出走馬の枠順は次の通り。馬番、馬名、性齢、斤量、騎手名の順。

　◆第１４回カペラＳ・Ｇ３（１２月１２日、中山競馬場・ダート１２００メートル）

（１）リュウノユキナ　　　　牡６　５７　石橋　脩

（２）ゲンパチフォルツァ　　牡３　５５　武藤　雅

（３）アポロビビ　　　　　　牡５　５６　吉田　豊

（４）ダンシングプリンス　　牡５　５６　三浦　皇成

（５）デュアリスト　　　　　牡３　５５　戸崎　圭太

（６）スマートダンディー　　牡７　５６　大野　拓弥

（７）ミッキーワイルド　　　牡６　５６　田中　勝春

（８）ロイヤルパールス　　　牡６　５６　宮崎　北斗

（９）オメガレインボー　　　牡５　５６　岩田　康誠

（１０）ヨシオ　　　　　　　牡８　５６　勝浦　正樹

（１１）メイショウテンスイ　牡４　５６　江田　照男

（１２）ミスズグランドオー　牡３　５５　田辺　裕信

（１３）トウカイエトワール　牡４　５６　石川　裕紀人

（１４）ディサーニング　　　セン６　５６　横山　武史

（１５）ミッキーブリランテ　牡５　５６　菅原　明良

（１６）モズスーパーフレア　牝６　５６　松若　風馬

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