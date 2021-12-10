選手会主催トライアウト２日目、ＭＦ秋山大地、ＭＦ中島賢星ら３７人参加　選手一覧

日本プロサッカー選手協会主催のトライアウト２日目が１０日、千葉市内で行われた。３７選手が参加。

選手はＪリーグやＪＦＬ、地域リーグなどのスタッフ陣が視察に訪れる中、７対７のミニゲームや１１対１１のフルコートゲームでアピールを行った。

今年は１日目午前の部・午後の部、２日目午前の部の３部構成で、合計９１人の選手が参加した。

２日目の参加選手は以下の通り（選手会作成の名簿順。ポジション、選手名表記、最終所属クラブは名簿から作成）

◆２日目参加選手

ＧＫ岩崎知瑳（鹿児島）、ＧＫ今川正樹（今治）、ＧＫ西川駿一郎（沼津）、ＤＦ杉山弾斗（千葉）、ＤＦ池田樹雷人（愛媛）、ＤＦ平川元樹（岩手）、ＤＦ長倉颯（仙台）、ＦＷ佐藤颯汰（北九州）、ＭＦ三島頌平（岐阜）、ＭＦ秋山大地（Ｃ大阪）、ＭＦ嫁阪翔太（岩手）、ＦＷ谷尾昴也（鳥取）、ＭＦ清本拓己（藤枝）、ＤＦ池庭諒耶（栃木）、ＭＦ田中輝希（栃木シティ）、ＭＦ玉城峻吾（今治）、ＦＷ北村知也（熊本）、ＭＦ青山景昌（福島）

ＧＫ浅沼優瑠（讃岐）、ＧＫ外山佳大（群馬）、ＧＫ大杉啓（藤枝）、ＤＦ稲積大介（藤枝）、ＤＦ高山和真（大宮）、ＤＦ饗庭瑞生（秋田）、ＤＦ深井祐希（沼津）、ＭＦ斧澤隼輝（北九州）、ＭＦ和田達也（栃木）、ＭＦ水野泰輔（熊本）、ＭＦ三宅海斗（鹿児島）、ＦＷ今村優介（沼津）、ＭＦ枝本雄一郎（藤枝）、ＤＦ杉井颯（柏）、ＤＦ伊勢渉（八戸）、ＭＦ中島賢星（岐阜）、ＭＦ渡辺柊斗（水戸）、ＦＷ佐相壱明（大宮）、ＭＦ中村健人（鹿児島）