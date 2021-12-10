【中日新聞杯】ラーゴムは７枠１４番、ボッケリーニは５枠１０番　枠順決定

◆第５７回中日新聞杯・Ｇ３（１２月１１日、中京・芝２０００メートル）
第５７回中日新聞杯の枠順が１２月１０日、決定した。アンドロメダＳを制したラーゴム（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父オルフェーヴル）は７枠１４番。きさらぎ賞・Ｇ３以来の重賞２勝目を狙う。
昨年の覇者ボッケリーニ（牡５歳、栗東・池江泰寿厩舎、父キングカメハメハ）は５枠１０番。アルゼンチン共和国杯・Ｇ２で５着のディアマンミノル（牡４歳、栗東・本田優厩舎、父オルフェーヴル）は６枠１２番に決まった。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１）アイスバブル 牡６ ５５ 水口 優也
（２）ショウナンバルディ 牡５ ５５ 岩田 康誠
（３）アドマイヤビルゴ 牡４ ５６ 武 豊
（４）トラストケンシン 牡６ ５３ 藤岡 康太
（５）ラストドラフト 牡５ ５７ 三浦 皇成
（６）アフリカンゴールド セン６ ５４ 国分 恭介
（７）シフルマン 牡５ ５４ 川須 栄彦
（８）ヒンドゥタイムズ 牡５ ５６・５ ミルコ・デムーロ
（９）シゲルピンクダイヤ 牝５ ５４ 和田 竜二
（１０）ボッケリーニ 牡５ ５７・５ 浜中 俊
（１１）マイネルファンロン 牡６ ５６ 松岡 正海
（１２）ディアマンミノル 牡４ ５４ 荻野 極
（１３）ヤシャマル 牡４ ５４ 丹内 祐次
（１４）ラーゴム 牡３ ５６ 池添 謙一
（１５）バイオスパーク 牡６ ５７ 藤井 勘一郎
（１６）キングオブコージ 牡５ ５７ 横山 典弘
（１７）プレシャスブルー 牡７ ５５ 吉田 隼人
（１８）レイエンダ セン６ ５７ クリストフ・ルメール