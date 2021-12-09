【大学野球】国学院大が入部予定者発表 今夏甲子園Ｖ智弁和歌山・宮坂厚希主将や沖縄尚学・当山渚ら２６人

東都大学リーグの国学院大は、スポーツ推薦入試合格者や付属校からの内部進学者など来春の入部予定者２６人を発表した。今夏の甲子園を制した智弁和歌山で主将を務めた宮坂厚希外野手や、今夏の甲子園で完封勝利をマークした沖縄尚学のエース左腕・当山渚ら。入部予定者は以下の通り（名前の〇は甲子園出場＝昨夏の甲子園交流試合も含む）。

＜スポーツ推薦＞

▽投手

床枝 魁斗 修徳

榊原遼太郎 掛川西

石河 大空 英明

山口 逸貴 興譲館

飯田真渚斗 明秀学園日立

○当山 渚 沖縄尚学

▽投手・外野手

○佐藤 海 弘前学院聖愛

▽捕手

○立花 祥希 横浜

○調 祐李 大崎

石崎慶太郎 春日部共栄

▽内野手

○黒木 日向 明豊

○石川 雄大 大阪桐蔭

松若 蓮 金沢龍谷

○柳沢 樹 上田西

○中村 碧人 宮崎商

▽外野手

○宮坂 厚希 智弁和歌山

落合 俊介 八王子学園八王子

○中西 流空 県岐阜商

＜付属校＞

▽投手

渡辺 嶺 国学院久我山

▽内野手

菅野 陽士 国学院栃木 最上 太陽 国学院栃木

原田 大翔 国学院久我山

＜その他＞

▽外野手

○大塚 弘晴 天理

仲 崚真 大分舞鶴

▽マネジャー

小俣 諒侑 星稜

板橋 海斗 市船橋

また、来年度の主将は古江空知内野手（３年＝大分商）が、主務は古川雄一朗マネジャー（２年＝国学院栃木）がそれぞれ務める。