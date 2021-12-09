ＫＥＮＴＡ、７年ぶりのノア参戦で杉浦、桜庭とトリオ結成…２０２２年１・１日本武道館全カード

プロレスリング・ノアはこのほど、２０２２年元日の日本武道館大会の全対戦カードを発表した。
メインイベントはＧＨＣヘビー級王者の中嶋勝彦と挑戦者・潮崎豪のタイトルマッチ。セミファイナルで王者・拳王に清宮海斗が挑むＧＨＣナショナル選手権が用意された。
７年ぶりにノアマットに復帰するＫＥＮＴＡは、「杉浦軍」の杉浦貴、桜庭和志とトリオを結成し、マサ北宮、稲葉大樹、稲村愛輝と対戦する。
２０２２年１・１日本武道館大会全カード
▼ＧＨＣヘビー級選手権試合
王者・中嶋勝彦 ｖｓ 挑戦者・潮崎豪
▼ＧＨＣナショナル選手権試合
王者・拳王 ｖｓ 挑戦者・清宮海斗
▼６人タッグマッチ
杉浦貴、桜庭和志、ＫＥＮＴＡ ｖｓ マサ北宮、稲葉大樹、稲村愛輝
▼ＧＨＣタッグ選手権試合
武藤敬司、丸藤正道 ｖｓ 田中将斗、望月成晃
▼ＧＨＣジュニア・ヘビー級選手権試合
王者・ＨＡＹＡＴＡ ｖｓ 小川良成
▼タッグマッチ
藤田和之、ケンドー・カシン ｖｓ 船木誠勝、日高郁人
▼８人タッグマッチ
ウルティモ・ドラゴン、原田大輔、小峠篤司、大原はじめ ｖｓ ＮＯＳＡＷＡ論外、Ｅｉｔａ、ＹＯ―ＨＥＹ、鈴木鼓太郎
▼タッグマッチ
吉岡世起、進祐哉 ｖｓ 覇王、亜烈破
▼６人タッグマッチ
キング・タニー、モハメド ヨネ、齋藤彰俊 ｖｓ 征矢学、タダスケ、仁王
▼タッグマッチ
宮脇純太、岡田欣也 ｖｓ 藤村加偉、矢野安崇