注 目
新型コロナ関連ニュース 報知SNS
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 会員限定 巨人 野球 箱根駅伝 芸能 競馬 サッカー ゴルフ スポーツ 格闘技 社会 TOKYO 2020 地域版 ボート競輪オート ライフ 写真特集 占い 馬トク ボートナビ
 
 

ＫＥＮＴＡ、７年ぶりのノア参戦で杉浦、桜庭とトリオ結成…２０２２年１・１日本武道館全カード

スポーツ報知
元日の日本武道館でＫＥＮＴＡとトリオを結成する杉浦（左）と桜庭

　プロレスリング・ノアはこのほど、２０２２年元日の日本武道館大会の全対戦カードを発表した。

　メインイベントはＧＨＣヘビー級王者の中嶋勝彦と挑戦者・潮崎豪のタイトルマッチ。セミファイナルで王者・拳王に清宮海斗が挑むＧＨＣナショナル選手権が用意された。

　７年ぶりにノアマットに復帰するＫＥＮＴＡは、「杉浦軍」の杉浦貴、桜庭和志とトリオを結成し、マサ北宮、稲葉大樹、稲村愛輝と対戦する。

　２０２２年１・１日本武道館大会全カード

　▼ＧＨＣヘビー級選手権試合　

王者・中嶋勝彦　ｖｓ　挑戦者・潮崎豪

　▼ＧＨＣナショナル選手権試合

王者・拳王　ｖｓ　挑戦者・清宮海斗

　▼６人タッグマッチ

杉浦貴、桜庭和志、ＫＥＮＴＡ　ｖｓ　マサ北宮、稲葉大樹、稲村愛輝

　▼ＧＨＣタッグ選手権試合

武藤敬司、丸藤正道　ｖｓ　田中将斗、望月成晃

　▼ＧＨＣジュニア・ヘビー級選手権試合

王者・ＨＡＹＡＴＡ　ｖｓ　小川良成

　▼タッグマッチ

藤田和之、ケンドー・カシン　ｖｓ　船木誠勝、日高郁人

　▼８人タッグマッチ

ウルティモ・ドラゴン、原田大輔、小峠篤司、大原はじめ　ｖｓ　ＮＯＳＡＷＡ論外、Ｅｉｔａ、ＹＯ―ＨＥＹ、鈴木鼓太郎　

　▼タッグマッチ

吉岡世起、進祐哉　ｖｓ　覇王、亜烈破

　▼６人タッグマッチ

キング・タニー、モハメド　ヨネ、齋藤彰俊　ｖｓ　征矢学、タダスケ、仁王

　▼タッグマッチ

宮脇純太、岡田欣也　ｖｓ　藤村加偉、矢野安崇

続きを読む

格闘技

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請