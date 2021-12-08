【大学野球】日大が来春入部予定者３９人を発表 関東第一の１５２キロ右腕・市川祐ら

東都大学リーグの日大が８日、推薦入試合格者や付属校からの内部進学者など来年度の入部予定者３９人を発表した。関東第一（東京）の１５２キロ右腕・市川祐、日大豊山（東京）の１４４キロ左腕・玉井皓一朗、中央学院（千葉）の大型捕手・森一輝ら。入部予定者は以下の通り（名前の〇は甲子園出場＝昨夏の甲子園交流試合も含む）。

▽投手

石橋 渉 長崎日大

○市川 祐 関東第一

柿沼 昂希 花咲徳栄

柏崎 日祐 樹徳

逆瀬川 敬 神村学園

清水虎太朗 日大藤沢

○竹松 明良 敦賀気比

玉井皓一郎 日大豊山

冨田 泰成 福岡第一

前川 佳央 札幌日大

峯山 叶聖 鹿屋中央

山口 滉太 長崎日大

▽捕手

大山 和泉 宮崎日大

亀井 理央 藤井

南條 碧斗 報徳学園

森 一輝 中央学院

▽内野手

大西 智也 木更津総合

岸本 清也 北陸

斎藤 広空 日大三

佐久間雄英 日大高

佐藤 明登 武相

平良 一葵 日本ウェルネス沖縄

高本 雄大 九州学院

谷端 将伍 星稜

新居田海斗 藤井

○東 鉄心 敦賀気比

松崎 淳浩 桐蔭学園

▽外野手

上田 恭平 日大高

○江口聡一郎 北海

尾島 叶大 成田

角田 颯士 大垣日大

栢木 晃成 岩国商

川崎 大也 佐野日大

○中村 賢紳 高川学園

○畑中未来翔 鳥取城北

○飛川 征陽 花咲徳栄

星 憂芽 日大三

山中 海斗 木更津総合

▽学生コーチ

岡村 遥心 大垣日大

また、来年度の新役員が以下の通り決まった。

▽主将 峯圭汰（創成館、法学部３年）

▽副将 中尾勇介（山梨学院、法学部３年）

▽同 柳沢真平（日大三、経済学部３年）

▽同 篠田大輔（作新学院、文理学部３年）

▽主務 石黒健徒（静岡商、経済学部３年）