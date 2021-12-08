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【トライアウト】元巨人・山下航汰は６打数１安打、古川侑利は最速１４９キロマーク…ビッグボスも視察

スポーツ報知
サングラスに白いダウンのコート姿で登場した日本ハムの新庄剛志監督（カメラ・泉　貫太）

◆プロ野球１２球団合同トライアウト（１２月８日・メットライフドーム）

　１２球団合同トライアウトが８日、メットライフドームで行われ、巨人・山下航汰外野手（２１）、西武・多和田真三郎投手（２８）、榎田大樹投手（３５）ら３３選手が参加した。山下は６打席目に左前安打を放ち、６打数１安打。元巨人・古川は、この日全投手で最速タイとなる１４９キロをマークした。午後の部の結果は以下の通り。

　◆投＝ロッテ・永野

　オリックス・佐藤（育成）＝見三振

　巨人・山下＝見三振

　広島・高橋大＝遊ゴロ

　◆投＝ヤクルト・中尾

　日本ハム・今井＝空三振

　阪神・荒木＝空三振

　阪神・藤谷（育成）＝右飛

　◆投＝ＤｅＮＡ・風張

　巨人・山下＝一ゴロ

　広島・高橋大＝遊ゴロ

　オリックス・佐藤＝四球

　◆投＝ＤｅＮＡ・笠井

　阪神・荒木＝一ゴロ

　阪神・藤谷＝遊飛

　日本ハム・今井＝空三振

　◆投＝ＤｅＮＡ・飯塚

　福井・中村（元楽天育成）＝左安

　埼玉・フェルナンド（元楽天）＝右安

　中日・武田＝見三振

　◆投＝巨人・古川

　埼玉・片山（元楽天）＝左安

　広島・高橋大＝二飛

　琉球・松尾（元ＤｅＮＡ）＝中飛

　◆投＝西武・榎田

　阪神・藤谷＝三ゴロ

　日本ハム・今井＝右飛

　阪神・荒木＝左中二塁打

　◆投＝西武・小川

　広島・高橋大＝左飛

　オリックス・佐藤＝空三振

　巨人・山下＝左安

　◆投＝西武・多和田（育成）

　琉球・松尾＝四球

　埼玉・片山＝二ゴロ

　中日・武田＝左飛

　◆投＝西武・中塚

　福井・中村＝捕飛

　埼玉・フェルナンド＝三ゴロ

　オリックス・佐藤＝中安

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