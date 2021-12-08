【トライアウト】元巨人・山下航汰は６打数１安打、古川侑利は最速１４９キロマーク…ビッグボスも視察

◆プロ野球１２球団合同トライアウト（１２月８日・メットライフドーム）
１２球団合同トライアウトが８日、メットライフドームで行われ、巨人・山下航汰外野手（２１）、西武・多和田真三郎投手（２８）、榎田大樹投手（３５）ら３３選手が参加した。山下は６打席目に左前安打を放ち、６打数１安打。元巨人・古川は、この日全投手で最速タイとなる１４９キロをマークした。午後の部の結果は以下の通り。
◆投＝ロッテ・永野
オリックス・佐藤（育成）＝見三振
巨人・山下＝見三振
広島・高橋大＝遊ゴロ
◆投＝ヤクルト・中尾
日本ハム・今井＝空三振
阪神・荒木＝空三振
阪神・藤谷（育成）＝右飛
◆投＝ＤｅＮＡ・風張
巨人・山下＝一ゴロ
広島・高橋大＝遊ゴロ
オリックス・佐藤＝四球
◆投＝ＤｅＮＡ・笠井
阪神・荒木＝一ゴロ
阪神・藤谷＝遊飛
日本ハム・今井＝空三振
◆投＝ＤｅＮＡ・飯塚
福井・中村（元楽天育成）＝左安
埼玉・フェルナンド（元楽天）＝右安
中日・武田＝見三振
◆投＝巨人・古川
埼玉・片山（元楽天）＝左安
広島・高橋大＝二飛
琉球・松尾（元ＤｅＮＡ）＝中飛
◆投＝西武・榎田
阪神・藤谷＝三ゴロ
日本ハム・今井＝右飛
阪神・荒木＝左中二塁打
◆投＝西武・小川
広島・高橋大＝左飛
オリックス・佐藤＝空三振
巨人・山下＝左安
◆投＝西武・多和田（育成）
琉球・松尾＝四球
埼玉・片山＝二ゴロ
中日・武田＝左飛
◆投＝西武・中塚
福井・中村＝捕飛
埼玉・フェルナンド＝三ゴロ
オリックス・佐藤＝中安