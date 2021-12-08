【トライアウト】午前の部終了、結果一覧…日本ハム・新庄剛志監督視察、元オリ・荒西祐大が圧巻３者連続Ｋ

◆プロ野球１２球団合同トライアウト（１２月８日・メットライフドーム）
１２球団合同トライアウトが８日、メットライフドームで行われ、元巨人・山下航汰外野手（２１）、元西武・多和田真三郎投手（２８）、榎田大樹投手（３５）ら３３選手が参加した。日本ハムのビッグボス・新庄剛志監督（４９）も視察した。
午前の部は１２投手が登板。元巨人・山下は二ゴロ、中飛、中飛で３打席無安打。元オリックスの荒西祐大投手（２９）が圧巻の３者連続空振り三振を奪い「早めに追い込めたのがよかった。どこの球団でも声がかかったら行く予定」とコメントした。元中日の武田健吾外野手（２７）は４打数２安打と猛アピール。元巨人・古川侑利投手（２６）、多和田、榎田らは午後の部で登板予定となっている。午前の部の結果は以下の通り。
◆投＝広島・畝（育成）
阪神・荒木＝二ゴロ
琉球（元ＤｅＮＡ）・松尾＝左安
埼玉（元楽天）・片山＝遊飛
◆投＝広島・中村恭
中日・武田＝捕飛
福井（元楽天育成）・中村＝中安
埼玉（元楽天）・フェルナンド＝右飛
◆投＝阪神・石井
埼玉・片山＝遊ゴロ
巨人・山下＝二ゴロ
琉球・松尾＝空三振
◆投＝ＣＰＢＬ中信兄弟（元阪神）・高野
福井・中村＝右飛
埼玉・フェルナンド＝右飛
中日・武田＝右安
◆投＝オリックス・金田
阪神・荒木＝三邪飛
阪神・藤谷（育成）＝空三振
日本ハム・今井＝四球
◆投＝オリックス・神戸
巨人・山下＝中飛
広島・高橋大＝投ゴロ
オリックス・佐藤（育成）＝遊ゴロ
◆投＝オリックス・荒西
阪神・藤谷＝空三振
日本ハム・今井＝空三振
阪神・荒木＝空三振
◆投＝オリックス・吉田一
広島・高橋大＝三直
オリックス・佐藤＝四球
巨人・山下＝中飛
◆投＝中日・三ツ間
日本ハム・今井＝空三振
琉球・松尾＝死球
埼玉・片山＝四球
◆投＝日本ハム・村田
埼玉・フェルナンド＝見三振
中日・武田＝左安
福井・中村＝遊安
◆投＝日本ハム・鈴木遼（育成）
琉球・松尾＝空三振
埼玉＝片山＝投ゴロ
阪神・藤谷＝空三振
◆投＝ロッテ・石崎
中日・武田＝二ゴロ
福井・中村＝右飛
埼玉・フェルナンド＝遊ゴロ