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【トライアウト】午前の部終了、結果一覧…日本ハム・新庄剛志監督視察、元オリ・荒西祐大が圧巻３者連続Ｋ

スポーツ報知
プロ野球１２球団合同トライアウトを視察した新庄剛志監督　（カメラ・堺　恒志）

　◆プロ野球１２球団合同トライアウト（１２月８日・メットライフドーム）

　１２球団合同トライアウトが８日、メットライフドームで行われ、元巨人・山下航汰外野手（２１）、元西武・多和田真三郎投手（２８）、榎田大樹投手（３５）ら３３選手が参加した。日本ハムのビッグボス・新庄剛志監督（４９）も視察した。

　午前の部は１２投手が登板。元巨人・山下は二ゴロ、中飛、中飛で３打席無安打。元オリックスの荒西祐大投手（２９）が圧巻の３者連続空振り三振を奪い「早めに追い込めたのがよかった。どこの球団でも声がかかったら行く予定」とコメントした。元中日の武田健吾外野手（２７）は４打数２安打と猛アピール。元巨人・古川侑利投手（２６）、多和田、榎田らは午後の部で登板予定となっている。午前の部の結果は以下の通り。

　◆投＝広島・畝（育成）

　阪神・荒木＝二ゴロ

　琉球（元ＤｅＮＡ）・松尾＝左安

　埼玉（元楽天）・片山＝遊飛

　◆投＝広島・中村恭

　中日・武田＝捕飛

　福井（元楽天育成）・中村＝中安

　埼玉（元楽天）・フェルナンド＝右飛

　◆投＝阪神・石井

　埼玉・片山＝遊ゴロ

　巨人・山下＝二ゴロ

　琉球・松尾＝空三振

　◆投＝ＣＰＢＬ中信兄弟（元阪神）・高野

　福井・中村＝右飛

　埼玉・フェルナンド＝右飛

　中日・武田＝右安

　◆投＝オリックス・金田

　阪神・荒木＝三邪飛

　阪神・藤谷（育成）＝空三振

　日本ハム・今井＝四球

　◆投＝オリックス・神戸

　巨人・山下＝中飛

　広島・高橋大＝投ゴロ

　オリックス・佐藤（育成）＝遊ゴロ

　◆投＝オリックス・荒西

　阪神・藤谷＝空三振

　日本ハム・今井＝空三振

　阪神・荒木＝空三振

　◆投＝オリックス・吉田一

　広島・高橋大＝三直

　オリックス・佐藤＝四球

　巨人・山下＝中飛

　◆投＝中日・三ツ間

　日本ハム・今井＝空三振

　琉球・松尾＝死球

　埼玉・片山＝四球

　◆投＝日本ハム・村田

　埼玉・フェルナンド＝見三振

　中日・武田＝左安

　福井・中村＝遊安

　◆投＝日本ハム・鈴木遼（育成）

　琉球・松尾＝空三振

　埼玉＝片山＝投ゴロ

　阪神・藤谷＝空三振

　◆投＝ロッテ・石崎

　中日・武田＝二ゴロ

　福井・中村＝右飛

　埼玉・フェルナンド＝遊ゴロ

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