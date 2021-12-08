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プロ野球トライアウト、元巨人・古川侑利、元西武・多和田真三郎は午後登場…シート打撃スケジュール一覧

スポーツ報知
古川侑利（カメラ・竜田 卓）

　プロ野球の１２球団トライアウトが８日に行われる。

　午前１０時半の開始を前に参加者など（変更の可能性あり）が発表された。

　トライアウトはシート打撃形式で行われる。対戦スケジュールは以下の通り。

【１組】１０時３０分～３７分

（投）畝（打）荒木、松尾、片山

【２組】１０時３８分～４５分

（投）中村恭（打）武田、中村、フェルナンド

【３組】１０時４６分～５３分

（投）石井将（打）片山、山下航、松尾

【４組】１０時５４分～１１時０１分

（投）高野（打）中村、フェルナンド、武田

【５組】１１時０２分～０９分

（投）金田（打）荒木、藤谷、今井

【６組】１１時１０分～１７分

（投）神戸（打）山下、高橋、佐藤

【７組】１１時１８分～２５分

（投）荒西（打）藤谷、今井、荒木

【８組】１１時２６分～３３分

（投）吉田一（打）高橋、佐藤、山下

【９組】１１時３４分～４１分

（投）三ツ間（打）今井、松尾、片山

【１０組】１１時４２分～４９分

（投）村田透（打）フェルナンド、武田、中村

【１１組】１１時５０分～５７分

（投）鈴木遼（打）松尾、片山、藤谷

【１２組】１１時５８分～１２時０５分

（投）石崎（打）武田、中村、フェルナンド

【１３組】１２時３６分～４３分

（投）永野（打）佐藤、山下、高橋

【１４組】１２時４４分～５１分

（投）中尾（打）今井、荒木、藤谷

【１５組】１２時５２分～５９分

（投）風張（打）山下、高橋、佐藤

【１６組】１３時～０７分

（投）笠井（打）荒木、藤谷、今井

【１７組】１３時０８分～１５分

（投）飯塚（打）中村、フェルナンド、武田

【１８組】１３時１６分～２３分

（投）古川（打）片山、高橋、松尾

【１９組】１３時２４分～３１分

（投）榎田（打）藤谷、今井、荒木

【２０組】１３時３２分～３９分

（投）小川（打）高橋、佐藤、山下

【２１組】１３時４０分～４７分

（投）多和田（打）打席数の少ない選手

【２２組】１３時４８分～５５分

（投）中塚（打）打席数の少ない選手

　※エントリー選手（７日１２時時点）は以下３３選手。

　古川侑利、山下航汰（巨人）、中尾輝（ヤクルト）、風張蓮、笠井宗正、飯塚悟史松尾大河（ＤｅＮＡ）、三ツ間卓也、武田健吾（中日）、石井将希、藤谷洸介、荒木郁也、高野圭祐（阪神）、中村恭平、高橋大樹、畝章真（広島）、村田透、鈴木遼太郎、今井順之助（日本ハム）、片山博視、中村和希、ルシアノ・フェルナンド（楽天）、小川龍也、多和田真三郎、中塚駿太、榎田大樹（西武）、石崎剛、永野将司（ロッテ）、荒西祐大、吉田一将、金田和之、神戸文也、佐藤優悟（オリックス）

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