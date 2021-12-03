【チャレンジＣ】枠順決定　ジェンティルドンナの娘ジェラルディーナは最内１枠１番　ソーヴァリアントは８枠１１番

◆第７２回チャレンジＣ・Ｇ３（１２月４日、阪神競馬場・芝２０００メートル）
第７２回チャレンジＣ・Ｇ３の枠順が３日、決定した。
牝馬３冠などＧ１・７勝のジェンティルドンナの娘ジェラルディーナ（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父モーリス）は最内１枠１番に決定。メンバー唯一の牝馬が、４連勝での重賞初制覇を狙う。
セントライト記念２着のソーヴァリアント（牡３歳、美浦・大竹正博厩舎、父オルフェーヴル）は８枠１１番。アルゼンチン共和国杯２着のマイネルウィルトス（牡５歳、栗東・宮徹厩舎、父スクリーンヒーロー）は４枠４番に決まった。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１）ジェラルディーナ 牝３ ５３ 福永 祐一
（２）カツジ 牡６ ５６ 岩田 康誠
（３）メイショウオーパス 牡６ ５６ 幸 英明
（４）マイネルウィルトス 牡５ ５６ ミルコ・デムーロ
（５）スカーフェイス 牡５ ５６ 団野 大成
（６）ヒートオンビート 牡４ ５６ 川田 将雅
（７）ペルシアンナイト 牡７ ５７ 岩田 望来
（８）マイネルフラップ 牡５ ５６ 国分 優作
（９）アルジャンナ 牡４ ５６ 武 豊
（１０）モズナガレボシ 牡４ ５６ 松山 弘平
（１１）ソーヴァリアント 牡３ ５５ クリストフ・ルメール