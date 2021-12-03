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【チャレンジＣ】枠順決定　ジェンティルドンナの娘ジェラルディーナは最内１枠１番　ソーヴァリアントは８枠１１番

スポーツ報知
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◆第７２回チャレンジＣ・Ｇ３（１２月４日、阪神競馬場・芝２０００メートル）

　第７２回チャレンジＣ・Ｇ３の枠順が３日、決定した。

　牝馬３冠などＧ１・７勝のジェンティルドンナの娘ジェラルディーナ（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父モーリス）は最内１枠１番に決定。メンバー唯一の牝馬が、４連勝での重賞初制覇を狙う。

　セントライト記念２着のソーヴァリアント（牡３歳、美浦・大竹正博厩舎、父オルフェーヴル）は８枠１１番。アルゼンチン共和国杯２着のマイネルウィルトス（牡５歳、栗東・宮徹厩舎、父スクリーンヒーロー）は４枠４番に決まった。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）ジェラルディーナ　牝３　５３　福永　祐一

（２）カツジ　牡６　５６　岩田　康誠

（３）メイショウオーパス　牡６　５６　幸　英明

（４）マイネルウィルトス　牡５　５６　ミルコ・デムーロ

（５）スカーフェイス　牡５　５６　団野　大成

（６）ヒートオンビート　牡４　５６　川田　将雅

（７）ペルシアンナイト　牡７　５７　岩田　望来

（８）マイネルフラップ　牡５　５６　国分　優作

（９）アルジャンナ　牡４　５６　武　豊

（１０）モズナガレボシ　牡４　５６　松山　弘平

（１１）ソーヴァリアント　牡３　５５　クリストフ・ルメール

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