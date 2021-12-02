日本ハム・大田泰示、西川遥輝、楽天・牧田和久ら保留者名簿外れる…パ・リーグ自由契約選手一覧

日本野球機構（ＮＰＢ）は２日、各球団が来季も契約する権利を持つ保留選手名簿と名簿から外れた自由契約選手を公示した。パ・リーグはオリックス・吉田一将投手、楽天・牧田和久投手、日本ハム・大田泰示、西川遥輝らが自由契約となった。

パ・リーグの自由契約選手は、以下の通り。カッコ内は背番号。

【オリックス】

吉田一将投手（１４）、荒西祐大投手（１５）、飯田優也投手（３９）、Ｔ．ヒギンス投手（５２）、Ｇ．スパークマン投手（５６）、金田和之投手（５８）、榊原翼投手（６１）、鈴木優投手（６８）、神戸文也投手（９５）、勝俣翔貴内野手（０）、広澤伸哉内野手（６４）、岡﨑大輔内野手（９３）、Ｓ．モヤ外野手（１）、Ａ．ジョーンズ外野手（１０）

【ロッテ】

松永昂大投手（２８）、石崎剛投手（３０）、南昌輝投手（３３）、Ｆ．ハーマン投手（４２）、永野将司投手（６２）、大嶺祐太投手（６４）、Ｊ．フローレス投手（７６）、宗接唯人捕手（４５）、鳥谷敬内野手（００）、小窪哲也内野手（３６）、松田進内野手（５０）、Ａ．エチェバリア内野手（５５）、高浜卓也内野手（６１）

【楽天】

牧田和久投手（２２）、引地秀一郎投手（３９）、福森耀真投手（４９）、菅原秀投手（５９）、佐藤智輝投手（６１）、足立祐一捕手（４４）、下妻貴寛捕手（６７）、藤田一也内野手（６）、Ｂ．ディクソン内野手（９）、Ｒ．カスティーヨ外野手（１２）、下水流昂外野手（４６）

【ソフトバンク】

Ｎ．マルティネス投手（３７）、渡辺雄大投手（４８）、Ｄ．サファテ投手（５８）、川原弘之投手（６３）、田上奏大投手（７０）、川島慶三内野手（９９）、釜元豪外野手（６０）

【日本ハム】

村田透投手（３１）、Ｄ．バーヘイゲン投手（３６）、秋吉亮投手（３９）、長谷川凌汰投手（４３）、Ｒ．アーリン投手（４４）、田中瑛斗投手（４６）、鶴岡慎也捕手（２２）、Ｒ．ロドリゲス内野手（５３）、難波侑平内野手（５５）、今井順之助内野手（７０）、樋口龍之介内野手（９３）、谷口雄也外野手（４）、大田泰示外野手（５）、西川遥輝外野手（７）

【西武】

小川龍也投手（２９）、榎田大樹投手（３０）、Ｒ．ギャレット投手（３３）、伊藤翔投手（３６）、吉川光夫投手（４３）、中塚駿太投手（５０）、Ｚ．ニール投手（５４）、齊藤大将投手（５７）、上間永遠投手（６４）、粟津凱士投手（６７）、Ｍ．ダーモディ投手（９８）、Ｃ．スパンジェンバーグ内野手（２２）、綱島龍生内野手（６３）