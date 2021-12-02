【大学野球】日体大に大阪桐蔭の１５４キロ右腕・関戸康介、東海大相模・門馬功ら３６人が合格

首都大学リーグの日体大が２日、来年度の推薦入試合格者３６人を発表した。大阪桐蔭の１５４キロ右腕・関戸康介、今春のセンバツを制した東海大相模（神奈川）・門馬敬治前監督（５１）＝今夏限りで退任＝の次男・功外野手、池田（徳島）の１４９キロ右腕・篠原颯斗ら、推薦入試合格者は以下の通り（名前の〇は甲子園出場＝昨夏の甲子園交流試合も含む）。
▽投手
○関戸 康介 大阪桐蔭
安川 幹大 帝京
○伊藤 大稀 智弁和歌山
大田 泉陽 明石商
○久保陽太郎 明石商
池田 史音 横浜商大高
ワトリー・ジャイヤーイシメール 京都外大西
竹内 太一 高知商
篠原 颯斗 池田
中嶋 太一 桐光学園
○松田隆之介 仙台育英
岡田凛太郎 日体大柏
岩田 優真 立花学園
▽捕手
安田 和輝 日大三
○木村 航大 仙台育英
コッシーオ・アダムカツ 日体大柏
○田辺 広大 常総学院
▽内野手
○延末 勧太 横浜
上田 琉久 東邦
○島貫 丞 仙台育英
沢田昂志郎 仙台育英
黒川 怜遠 星稜
○竹村 日向 智弁学園
○宇佐美佑典 県岐阜商
小池 克英 明石商
木原 涼太 桐蔭学園
武智 皓亮 創志学園
宮崎 智生 福井商
○橋本 唯塔 東海大菅生
▽外野手
○野中 駿哉 高崎健康福祉大高崎
○岩田 一真 東海大菅生
○杉浦 泰文 中京大中京
○門馬 功 東海大相模
○森田 空 智弁学園
○安達 大和 横浜
相原 陸 花咲徳栄
また、来年度の主将を打田啓将内野手（３年＝宇部鴻城）が、主務を北内真太（３年＝上尾）が務めることも併せて発表された。