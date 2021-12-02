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【大学野球】日体大に大阪桐蔭の１５４キロ右腕・関戸康介、東海大相模・門馬功ら３６人が合格

スポーツ報知
大阪桐蔭の関戸康介投手

　首都大学リーグの日体大が２日、来年度の推薦入試合格者３６人を発表した。大阪桐蔭の１５４キロ右腕・関戸康介、今春のセンバツを制した東海大相模（神奈川）・門馬敬治前監督（５１）＝今夏限りで退任＝の次男・功外野手、池田（徳島）の１４９キロ右腕・篠原颯斗ら、推薦入試合格者は以下の通り（名前の〇は甲子園出場＝昨夏の甲子園交流試合も含む）。

　▽投手

○関戸　康介　大阪桐蔭

　安川　幹大　帝京

○伊藤　大稀　智弁和歌山

　大田　泉陽　明石商

○久保陽太郎　明石商

　池田　史音　横浜商大高

　ワトリー・ジャイヤーイシメール　京都外大西

　竹内　太一　高知商

　篠原　颯斗　池田

　中嶋　太一　桐光学園

○松田隆之介　仙台育英

　岡田凛太郎　日体大柏

　岩田　優真　立花学園

　▽捕手

　安田　和輝　日大三

○木村　航大　仙台育英

　コッシーオ・アダムカツ　日体大柏

○田辺　広大　常総学院

　▽内野手

○延末　勧太　横浜

　上田　琉久　東邦

○島貫　　丞　仙台育英

　沢田昂志郎　仙台育英

　黒川　怜遠　星稜

○竹村　日向　智弁学園

○宇佐美佑典　県岐阜商

　小池　克英　明石商

　木原　涼太　桐蔭学園

　武智　皓亮　創志学園

　宮崎　智生　福井商

○橋本　唯塔　東海大菅生

　▽外野手

○野中　駿哉　高崎健康福祉大高崎

○岩田　一真　東海大菅生

○杉浦　泰文　中京大中京

○門馬　　功　東海大相模

○森田　　空　智弁学園

○安達　大和　横浜

　相原　　陸　花咲徳栄

　また、来年度の主将を打田啓将内野手（３年＝宇部鴻城）が、主務を北内真太（３年＝上尾）が務めることも併せて発表された。

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