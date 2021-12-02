巨人・陽岱鋼、広島・ 高橋大樹ら保留者名簿外れる…セ・リーグ自由契約選手一覧

日本野球機構（ＮＰＢ）は２日、各球団が来季も契約する権利を持つ保留選手名簿と名簿から外れた自由契約選手を公示した。セ・リーグは巨人・陽岱鋼外野手、広島・ 高橋大樹投手、ヤクルト・大村孟捕手らが自由契約となった。

セ・リーグの自由契約選手は、以下の通り。カッコ内は背番号。

【ヤクルト】

Ａ．スアレス投手（４３）、歳内宏明投手（６２）、中尾輝投手（６３）、蔵本治孝投手（９９）、大村孟捕手（５９）、雄平外野手（４１）

【阪神】

中田賢一投手（２０）、岩田稔投手（２１）、Ｊ．エドワーズ投手（４２）、川原陸投手（４７）、望月惇志投手（６１）、桑原謙太朗投手（６４）、Ｒ．スアレス投手（７５）、伊藤和雄投手（９２）、石井将希投手（９３）、荒木郁也内野手（５８）、Ｊ．サンズ外野手（５２）、俊介外野手（６８）

【巨人】

Ａ．サンチェス投手（１５）、大竹寛投手（１７）、野上亮磨投手（２３）、鍬原拓也投手（４６）、伊藤優輔投手（５６）、田中豊樹投手（５９）、横川凱投手（６２）、古川侑利投手（６３）、井上温大投手（９１）、沼田翔平投手（９２）、堀岡隼人投手（９５）、増田陸内野手（６１）、松井義弥内野手（６５）、香月一也内野手（６６）、平間隼人内野手（９３）、Ｅ．ウレーニャ内野手（９８）、陽岱鋼外野手（２）、亀井善行外野手（９）、Ｓ．ハイネマン外野手（２８）、伊藤海斗外野手（９７）

【広島】

今村猛投手（１６）、Ｋ．バード投手（４２）、鈴木寛人投手（５２）、中村恭平投手（６４）、行木俊投手（６８）、Ｔ．スコット投手（７０）、Ｄ．ネバラスカス投手（９９）、Ｋ．クロン内野手（１０）、桒原樹内野手（４５）、Ａ．メヒア内野手（９６）、高橋大樹外野手（５０）、永井敦士外野手（６０）

【中日】

山井大介投手（２９）、石川翔投手（４０）、Ｒ．ロサリオ投手（４２）、三ツ間卓也投手（４３）、福島章太投手（６４）、浜田達郎投手（６９）、藤井淳志外野手（４）、遠藤一星外野手（２３）、井領雅貴外野手（２６）、武田健吾外野手（５６）

【ＤｅＮＡ】

斎藤俊介投手（２４）、勝又温史投手（２８）、飯塚悟史投手（３０）、進藤拓也投手（４３）、Ｍ．ピープルズ投手（４５）、Ｋ．シャッケルフォード投手（４９）、武藤祐太投手（５８）、平良拳太郎投手（５９）、風張蓮投手（６４）、笠井崇正投手（９４）、中井大介内野手（０）、乙坂智外野手（３３）