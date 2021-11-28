最終戦のメジャー、日本シリーズＪＴカップ出場３０選手が決定　

◆男子プロゴルフツアー ▽カシオワールドオープン 最終日（２８日、高知・Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ＝７３３５ヤード、パー７２）

次週の最終戦のメジャー、日本シリーズＪＴカップの出場３０選手が決まった。

◆「前年度日本シリーズＪＴカップ優勝者」で〈１〉Ｃ・キム（米国）が３年連続４度目。

◆「２０２１年開催の日本ツアー優勝者（アマチュア含む）」で〈２〉金谷拓実が２年連続２度目、〈３〉星野陸也は４年連続４度目、〈４〉岩田寛は２年連続６度目、〈５〉片岡尚之は初出場、〈６〉Ｊ・パグンサン（フィリピン）は初出場、〈７〉木下稜介は２年連続２度目、〈８〉比嘉一貴は３年連続３度目、〈９〉Ｓ・ビンセント（ジンバブエ）は２年ぶり２度目、〈１０〉今平周吾は７年連続７度目、〈１１〉アマチュアの中島啓太（日体大３年）は初出場、〈１２〉杉山知靖は２年連続２度目、〈１３〉池村寛世は２年連続２度目、〈１４〉浅地洋佑は２年ぶり２度目、〈１５〉谷原秀人は２年連続１３度目、〈１６〉堀川未来夢は４年連続４度目で計１６人。

◆「２０―２１年日本ツアー賞金ランク上位（大会前週のカシオワールドオープン終了時）」で、〈１７〉稲森佑貴は２年連続６度目、〈１８〉香妻陣一朗は２年連続２度目、〈１９〉大槻智春は３年連続３度目、〈２０〉池田勇太は１３年連続１３度目、〈２１〉石坂友宏は２年連続２度目、〈２２〉永野竜太郎は５年ぶり３度目、〈２３〉大岩龍一は初出場、〈２４〉時松隆光は６年連続６度目、〈２５〉Ｔ・ペク（米国）は２年連続２度目、〈２６〉宮里優作３年ぶり９度目、〈２７〉阿久津未来也は２年連続２度目、〈２８〉上井邦裕は９年ぶり３度目、〈２９〉片山晋呉は２年連続２２度目、〈３０〉古川雄大は初出場となった。