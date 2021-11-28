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ペアの“りくりゅう”三浦璃来、木原龍一組が日本勢１０季ぶりのＧＰファイナル進出決定　

スポーツ報知
ペアの“りくりゅう”こと三浦璃来（左）、木原龍一組

◆フィギュアスケート　　▽ＧＰシリーズ第６戦・ロシア杯　最終日（２７日、ソチ）

　ペアのＧＰシリーズ全６戦が終了し、三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組の日本勢１０季ぶりとなるＧＰファイナル（１２月・大阪）進出が決まった。第１戦・スケートアメリカでは日本人同士のペアで史上初の銀メダルを獲得し、第４戦・ＮＨＫ杯は銅メダルと２大会連続の表彰台。２人は、第５、６戦の結果を待っていた。

　

　▽ペアのＧＰファイナル進出は以下の通り

〈１〉アナスタシア・ミーシナ、アレクサンドル・ガリアモフ（ロシア）組　３０ポイント＝ＮＨＫ杯優勝、ロシア杯優勝

〈２〉隋文静、韓聰（中国）組　３０ポイント＝スケートカナダ優勝、イタリア大会優勝

〈３〉エフゲニア・タラソワ、ウラディミール・モロゾフ（ロシア）組　２８ポイント＝スケートアメリカ優勝、ＮＨＫ杯２位

〈４〉アレクサンドラ・ボイコワ、ドリトミー・コズロフスキー（ロシア）組　２６ポイント＝スケートアメリカ３位、フランス杯優勝

〈５〉ダリア・パブリュチェンコ、デニス・コダイシン（ロシア）組　２６ポイント＝スケートカナダ２位、ロシア杯２位

〈６〉三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組　２４ポイント＝スケートアメリカ２位、ＮＨＫ杯３位

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