ペアの“りくりゅう”三浦璃来、木原龍一組が日本勢１０季ぶりのＧＰファイナル進出決定　

◆フィギュアスケート ▽ＧＰシリーズ第６戦・ロシア杯 最終日（２７日、ソチ）

ペアのＧＰシリーズ全６戦が終了し、三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組の日本勢１０季ぶりとなるＧＰファイナル（１２月・大阪）進出が決まった。第１戦・スケートアメリカでは日本人同士のペアで史上初の銀メダルを獲得し、第４戦・ＮＨＫ杯は銅メダルと２大会連続の表彰台。２人は、第５、６戦の結果を待っていた。

▽ペアのＧＰファイナル進出は以下の通り

〈１〉アナスタシア・ミーシナ、アレクサンドル・ガリアモフ（ロシア）組 ３０ポイント＝ＮＨＫ杯優勝、ロシア杯優勝

〈２〉隋文静、韓聰（中国）組 ３０ポイント＝スケートカナダ優勝、イタリア大会優勝

〈３〉エフゲニア・タラソワ、ウラディミール・モロゾフ（ロシア）組 ２８ポイント＝スケートアメリカ優勝、ＮＨＫ杯２位

〈４〉アレクサンドラ・ボイコワ、ドリトミー・コズロフスキー（ロシア）組 ２６ポイント＝スケートアメリカ３位、フランス杯優勝

〈５〉ダリア・パブリュチェンコ、デニス・コダイシン（ロシア）組 ２６ポイント＝スケートカナダ２位、ロシア杯２位

〈６〉三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組 ２４ポイント＝スケートアメリカ２位、ＮＨＫ杯３位