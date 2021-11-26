村田諒太がゴロフキン戦へ本格スパー開始、メキシコから３選手合流

◆プロボクシング ▽ＷＢＡ、ＩＢＦ世界ミドル級（７２・５キロ以下）王座統一戦１２回戦 ＷＢＡスーパー王者・村田諒太―ＩＢＦ王者ゲンナジー・ゴロフキン（１２月２９日、さいたまスーパーアリーナ）

ＷＢＡ世界ミドル級スーパー王者・村田諒太（帝拳）が２６日、都内の所属ジムでＩＢＦ同級王者ゲンナジー・ゴロフキン（カザフスタン）戦に向けて本格的なスパーリングをスタートした。

帝拳ジムの公式ホームページ（ＨＰ）によると、この日、メキシコからのスパーリング・パートナー３選手が合流した。元メキシコ・ミドル級王者で２０１４年に村田と対戦したアドリアン・ルナ（２３勝１５ＫＯ８敗２分け）、１６年リオ五輪ミドル級銅メダリストのミサエル・ロドリゲス（１０戦全勝５ＫＯ）に加え、ホセ・デ・ヘスス・マシアス（２８勝１４ＫＯ１０敗４分け）が初来日。ヘスス・マシアスは今年１月、村田に挑戦した経験を持つスティーブン・バトラー（カナダ）を左フック１発でＫＯで下す経歴を持つ。

村田はＨＰで「メキシコからのスパーリングパートナーの隔離期間も明け、今日から本格的なスパーリングが出来ています！ 初日にしては良い出来だったと思います！この調子で最後まで突っ走ってまいります！！」と意欲を示した。