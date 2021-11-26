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村田諒太がゴロフキン戦へ本格スパー開始、メキシコから３選手合流

スポーツ報知
村田諒太

◆プロボクシング　▽ＷＢＡ、ＩＢＦ世界ミドル級（７２・５キロ以下）王座統一戦１２回戦　ＷＢＡスーパー王者・村田諒太―ＩＢＦ王者ゲンナジー・ゴロフキン（１２月２９日、さいたまスーパーアリーナ）

　ＷＢＡ世界ミドル級スーパー王者・村田諒太（帝拳）が２６日、都内の所属ジムでＩＢＦ同級王者ゲンナジー・ゴロフキン（カザフスタン）戦に向けて本格的なスパーリングをスタートした。

　帝拳ジムの公式ホームページ（ＨＰ）によると、この日、メキシコからのスパーリング・パートナー３選手が合流した。元メキシコ・ミドル級王者で２０１４年に村田と対戦したアドリアン・ルナ（２３勝１５ＫＯ８敗２分け）、１６年リオ五輪ミドル級銅メダリストのミサエル・ロドリゲス（１０戦全勝５ＫＯ）に加え、ホセ・デ・ヘスス・マシアス（２８勝１４ＫＯ１０敗４分け）が初来日。ヘスス・マシアスは今年１月、村田に挑戦した経験を持つスティーブン・バトラー（カナダ）を左フック１発でＫＯで下す経歴を持つ。

　村田はＨＰで「メキシコからのスパーリングパートナーの隔離期間も明け、今日から本格的なスパーリングが出来ています！　初日にしては良い出来だったと思います！この調子で最後まで突っ走ってまいります！！」と意欲を示した。

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