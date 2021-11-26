全国高校ラグビーの出場５１校一覧　佐賀工が４０大会連続、初出場は３校

日本ラグビー協会は２６日、第１０１回全国高校ラグビー大会を１２月２７日から来年１月８日のうち７日間で開催すると発表した。出場５１校の一覧と概要は以下の通り。
▼最多出場 秋田工（６９回）
▼最多連続 佐賀工（４０大会連続）
▼連続出場 ４０校
▼初出場３校 倉敷、専大玉名、読谷（前回大会４校）
▼１０大会ぶり出場 磐城
▼公立・・・１８校、私立・・・３３校
以下はシード校と出場校。
【シード校】桐蔭学園、東海大大阪仰星、東福岡、国学院栃木、流通経大柏、国学院久我山、京都成章、常翔学園、大阪桐蔭、御所実、石見智翠館、佐賀工、長崎北陽台
【出場校・・・全５１】
〈１〉北北海道 旭川龍谷（４大会連続６回目）
〈２〉南北海道 札幌山の手（４大会連続２０回目）
〈３〉青森 青森山田（３大会連続３回目）
〈４〉岩手 黒沢尻北（２大会連続７回目）
〈５〉宮城 仙台育英（２６大会連続２８回目）
〈６〉秋田 秋田工（２大会連続６９回目）
〈７〉山形 山形中央（４大会連続２８回目）
〈８〉福島 磐城（１０大会ぶり１８回目）
〈９〉茨城 茗渓学園（１０大会連続２７回目）
〈１０〉栃木 国学院栃木（２２大会連続２７回目）
〈１１〉群馬 桐生第一（２大会ぶり３回目）
〈１２〉埼玉 昌平（２大会連続３回目）
〈１３〉千葉 流通経大柏（２７大会連続２９回目）
〈１４〉東京第１ 国学院久我山（４大会ぶり４２回目）
〈１５〉東京第２ 目黒学院（２大会連続２０回目）
〈１６〉神奈川 桐蔭学園（７大会連続２０回目）
〈１７〉山梨 日川（１６大会連続５１回目）
〈１８〉新潟 開志国際（２大会連続２回目）
〈１９〉長野 飯田（２大会ぶり１０回目）
〈２０〉富山 富山第一（３大会連続１３回目）
〈２１〉石川 日本航空石川（１７大会連続１７回目）
〈２２〉福井 若狭東（６大会連続３３回目）
〈２３〉静岡 静岡聖光学院（２大会ぶり７回目）
〈２４〉愛知 中部大春日丘（９大会連続１１回目）
〈２５〉岐阜 関商工（４大会連続４１回目）
〈２６〉三重 朝明（１０大会連続１２回目）
〈２７〉滋賀 光泉カトリック（３大会連続１１回目）
〈２８〉京都 京都成章（８大会連続１４回目）
〈２９〉大阪第１ 常翔学園（７大会連続４０回目）
〈３０〉大阪第２ 東海大大阪仰星（３大会連続２１回目）
〈３１〉大阪第３ 大阪桐蔭（２大会ぶり１５回目）
〈３２〉兵庫 報徳学園（６大会連続４７回目）
〈３３〉奈良 御所実（３大会連続１４回目）
〈３４〉和歌山 近大和歌山（２大会ぶり３回目）
〈３５〉鳥取 米子工（４大会連続１１回目）
〈３６〉島根 石見智翠館（３１大会連続３１回目）
〈３７〉岡山 倉敷（初出場）
〈３８〉広島 尾道（１５大会連続１６回目）
〈３９〉山口 大津緑洋（２大会連続３１回目）
〈４０〉香川 坂出第一（３大会連続４回目）
〈４１〉徳島 城東（５大会連続１５回目）
〈４２〉愛媛 松山聖陵（３大会連続６回目）
〈４３〉高知 高知中央（３大会連続７回目）
〈４４〉福岡 東福岡（２２大会連続３２回目）
〈４５〉佐賀 佐賀工（４０大会連続５０回目）
〈４６〉長崎 長崎北陽台（４大会連続２０回目）
〈４７〉大分 大分舞鶴（３大会ぶり５８回目）
〈４８〉熊本 専大玉名（初出場）
〈４９〉宮崎 高鍋（１１大会連続２９回目）
〈５０〉鹿児島 鹿児島実（２大会連続２１回目）
〈５１〉沖縄 読谷（初出場）