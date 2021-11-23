【巨人】白組５番手の育成右腕・木下幹也が１回を３者凡退 紅白戦

◆紅白戦（２３日・Ｇ球場）

巨人の育成右腕・木下幹也が１点ビハインドの６回に登板。１イニングを３者凡退に抑える好投を披露した。

先頭の北村を遊ゴロ、平間を左飛、増田陸は空振り三振に打ち取った。