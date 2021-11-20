【日本Ｓ】セチーム、パ本拠地で２０連敗…オリックスがヤクルトにサヨナラ勝ち

◆ＳＭＢＣ 日本シリーズ２０２１ 第１戦 オリックス４ｘ―３ヤクルト（２０日・京セラＤ）
オリックスが２点を追う９回に逆転サヨナラ勝ちで、日本シリーズ第１戦を制した。２点を追う無死満塁で宗が中前２点打を決め、同点に追いつき、吉田正が中越えサヨナラ二塁打を放った。
セ・リーグのチームは１３年第７戦からパの本拠地で２０連敗となった。
▼１３年
第６戦 楽天２―４巨人（クリネックスタジアム宮城）
第７戦 楽天３―０巨人（クリネックスタジアム宮城）
▼１４年
第３戦 ソフトバンク５―１阪神（ヤフオクドーム）
第４戦 ソフトバンク５―２阪神（ヤフオクドーム）
第５戦 ソフトバンク１―０阪神（ヤフオクドーム）
▼１５年
第１戦 ソフトバンク４―２ヤクルト（ヤフオクドーム）
第２戦 ソフトバンク４―０ヤクルト（ヤフオクドーム）
▼１６年
第３戦 日本ハム４ｘ―３広島（札幌ドーム）
第４戦 日本ハム３―１広島（札幌ドーム）
第５戦 日本ハム５ｘ―１広島（札幌ドーム）
▼１７年
第１戦 ソフトバンク１０―１ＤｅＮＡ（ヤフオクドーム）
第２戦 ソフトバンク４―３ＤｅＮＡ（ヤフオクドーム）
第６戦 ソフトバンク４ｘ―３ＤｅＮＡ（ヤフオクドーム）
▼１８年
第３戦 ソフトバンク９―８広島（ヤフオクドーム）
第４戦 ソフトバンク４―１広島（ヤフオクドーム）
第５戦 ソフトバンク５ｘ―４広島（ヤフオクドーム）
▼１９年
第１戦 ソフトバンク７―２巨人（ヤフオクドーム）
第２戦 ソフトバンク６―３巨人（ヤフオクドーム）
▼２０年
第３戦 ソフトバンク４―０巨人（ＰａｙＰａｙドーム）
第４戦 ソフトバンク４―１巨人（ＰａｙＰａｙドーム）
▼２１年
第１戦 オリックス４ｘ―３ヤクルト（京セラドーム大阪）