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【日本Ｓ】セチーム、パ本拠地で２０連敗…オリックスがヤクルトにサヨナラ勝ち

スポーツ報知
７回１死、ソロ本塁打を放った代打・モヤを迎えるナイン（カメラ・石田　順平）

◆ＳＭＢＣ　日本シリーズ２０２１　第１戦　オリックス４ｘ―３ヤクルト（２０日・京セラＤ）

　オリックスが２点を追う９回に逆転サヨナラ勝ちで、日本シリーズ第１戦を制した。２点を追う無死満塁で宗が中前２点打を決め、同点に追いつき、吉田正が中越えサヨナラ二塁打を放った。

　セ・リーグのチームは１３年第７戦からパの本拠地で２０連敗となった。

　▼１３年

　第６戦　楽天２―４巨人（クリネックスタジアム宮城）

　第７戦　楽天３―０巨人（クリネックスタジアム宮城）

　▼１４年

　第３戦　ソフトバンク５―１阪神（ヤフオクドーム）

　第４戦　ソフトバンク５―２阪神（ヤフオクドーム）

　第５戦　ソフトバンク１―０阪神（ヤフオクドーム）

　▼１５年

　第１戦　ソフトバンク４―２ヤクルト（ヤフオクドーム）

　第２戦　ソフトバンク４―０ヤクルト（ヤフオクドーム）

　▼１６年

　第３戦　日本ハム４ｘ―３広島（札幌ドーム）

　第４戦　日本ハム３―１広島（札幌ドーム）

　第５戦　日本ハム５ｘ―１広島（札幌ドーム）

　▼１７年

　第１戦　ソフトバンク１０―１ＤｅＮＡ（ヤフオクドーム）

　第２戦　ソフトバンク４―３ＤｅＮＡ（ヤフオクドーム）

　第６戦　ソフトバンク４ｘ―３ＤｅＮＡ（ヤフオクドーム）

　▼１８年

　第３戦　ソフトバンク９―８広島（ヤフオクドーム）

　第４戦　ソフトバンク４―１広島（ヤフオクドーム）

　第５戦　ソフトバンク５ｘ―４広島（ヤフオクドーム）

　▼１９年

　第１戦　ソフトバンク７―２巨人（ヤフオクドーム）

　第２戦　ソフトバンク６―３巨人（ヤフオクドーム）

　▼２０年

　第３戦　ソフトバンク４―０巨人（ＰａｙＰａｙドーム）

　第４戦　ソフトバンク４―１巨人（ＰａｙＰａｙドーム）

　▼２１年

　第１戦　オリックス４ｘ―３ヤクルト（京セラドーム大阪）

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