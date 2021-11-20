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【巨人】 岡本和真、室内で打撃練習…左脇腹痛を感じさせない力強いスイング

スポーツ報知
笑顔を見せる岡本和真

　巨人・岡本和真内野手は１９日、ジャイアンツ球場でアップ後、室内練習場でマシン打撃を行い左脇腹痛を感じさせない力強いスイングを見せた。

　その後はサブグラウンドでノックを受けた。

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