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【巨人】 岡本和真、室内で打撃練習…左脇腹痛を感じさせない力強いスイング
2021年11月20日 6時0分
スポーツ報知
巨人・岡本和真内野手は１９日、ジャイアンツ球場でアップ後、室内練習場でマシン打撃を行い左脇腹痛を感じさせない力強いスイングを見せた。
その後はサブグラウンドでノックを受けた。
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