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紅白歌合戦の出場者を発表　ＫＡＴ－ＴＵＮらが初出場

スポーツ報知
NHK

　大みそかの「第７２回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場者が１９日、東京・渋谷の同局で発表された。出場者は以下の通り

　◆白組

　▼ＫＡＴ‐ＴＵＮ（初）

　▼関ジャニ∞（１０）

　▼Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ（４）

　▼郷ひろみ（３４）

　▼ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ（３）

　▼純烈（４）

　▼鈴木雅之（４）

　▼ＳｉｘＴＯＮＥＳ（２）

　▼Ｓｎｏｗ　Ｍａｎ（初）

　▼ＤＩＳＨ／／（初）

　▼ＢＵＭＰ　ＯＦ　ＣＨＩＣＫＥＮ（２）

　▼氷川きよし（２２）

　▼平井大（初）

　▼福山雅治（１４）

　▼星野源（７）

　▼布袋寅泰（初）

　▼まふまふ（初）

　▼三山ひろし（７）

　▼宮本浩次（２）

　▼山内惠介（７）

　▼ゆず（１２）

　◆紅組

　▼ＡＩ（４）

　▼あいみょん（３）

　▼石川さゆり（４４）

　▼Ａｗｅｓｏｍｅ　Ｃｉｔｙ　Ｃｌｕｂ（初）

　▼上白石萌音（初）

　▼坂本冬美（３３）

　▼櫻坂４６（２）

　▼天童よしみ（２６）

　▼東京事変（２）

　▼ＮｉｚｉＵ（２）

　▼乃木坂４６（７）

　▼Ｐｅｒｆｕｍｅ（１４）

　▼ＢｉＳＨ（初）

　▼日向坂４６（３）

　▼松田聖子（２５）

　▼ＭＩＳＩＡ（６）

　▼水森かおり（１９）

　▼ｍｉｌｅｔ（２）

　▼ｍｉｌｌｅｎｎｉｕｍ　ｐａｒａｄｅ×Ｂｅｌｌｅ（中村佳穂）（初）

　▼ＹＯＡＳＯＢＩ（２）

　▼ＬｉＳＡ（３）

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