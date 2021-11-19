紅白歌合戦の出場者を発表　ＫＡＴ－ＴＵＮらが初出場

大みそかの「第７２回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場者が１９日、東京・渋谷の同局で発表された。出場者は以下の通り
◆白組
▼ＫＡＴ‐ＴＵＮ（初）
▼関ジャニ∞（１０）
▼Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ（４）
▼郷ひろみ（３４）
▼ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ（３）
▼純烈（４）
▼鈴木雅之（４）
▼ＳｉｘＴＯＮＥＳ（２）
▼Ｓｎｏｗ Ｍａｎ（初）
▼ＤＩＳＨ／／（初）
▼ＢＵＭＰ ＯＦ ＣＨＩＣＫＥＮ（２）
▼氷川きよし（２２）
▼平井大（初）
▼福山雅治（１４）
▼星野源（７）
▼布袋寅泰（初）
▼まふまふ（初）
▼三山ひろし（７）
▼宮本浩次（２）
▼山内惠介（７）
▼ゆず（１２）
◆紅組
▼ＡＩ（４）
▼あいみょん（３）
▼石川さゆり（４４）
▼Ａｗｅｓｏｍｅ Ｃｉｔｙ Ｃｌｕｂ（初）
▼上白石萌音（初）
▼坂本冬美（３３）
▼櫻坂４６（２）
▼天童よしみ（２６）
▼東京事変（２）
▼ＮｉｚｉＵ（２）
▼乃木坂４６（７）
▼Ｐｅｒｆｕｍｅ（１４）
▼ＢｉＳＨ（初）
▼日向坂４６（３）
▼松田聖子（２５）
▼ＭＩＳＩＡ（６）
▼水森かおり（１９）
▼ｍｉｌｅｔ（２）
▼ｍｉｌｌｅｎｎｉｕｍ ｐａｒａｄｅ×Ｂｅｌｌｅ（中村佳穂）（初）
▼ＹＯＡＳＯＢＩ（２）
▼ＬｉＳＡ（３）