オリックス、ヤクルトの出場資格者名簿を公示…ベンチ入りは４０人の中から２６人

ＮＰＢは１８日、「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２１」（２０日開幕）の出場資格者名簿を公示した。

日本シリーズ出場資格を有する選手は、８月３１日現在その球団の支配下選手で、その後引き続きその球団の支配下選手として登録されている選手のうち４０人以内。またシリーズの各試合では、この４０人の中から２６人の選手がベンチに入ることができる。

【オリックス】

▽投手 山崎福也、宮城大弥、平野佳寿、増井浩俊、山本由伸、山岡泰輔、竹安大知、能見篤史、富山凌雅、田嶋大樹、Ｋ―鈴木、比嘉幹貴、海田智行、ヒギンス、スパークマン、山田修義、バルガス、山崎颯一郎、吉田凌

▽捕手 若月健矢、伏見寅威、松井雅人、頓宮裕真

▽内野手 安達了一、福田周平、西野真弘、紅林弘太郎、太田椋、山足達也、大下誠一郎、ラベロ

▽外野手 モヤ、宗佑磨、後藤駿太、ジョーンズ、吉田正尚、佐野皓大、小田裕也、Ｔ―岡田、杉本裕太郎

【ヤクルト】

▽投手 奥川恭伸、石山泰稚、高梨裕稔、原樹理、清水昇、石川雅規、星知弥、坂本光士郎、小川泰弘、田口麗斗、マクガフ、スアレス、大西広樹、高橋奎二、金久保優斗、大下佑馬、今野龍太

▽捕手 中村悠平、西田明央、嶋基宏、古賀優大

▽内野手 山田哲人、西浦直亨、川端慎吾、元山飛優、内川聖一、荒木貴裕、オスナ、宮本丈、太田賢吾、村上宗隆、長岡秀樹、吉田大成

▽外野手 並木秀尊、塩見泰隆、青木宣親、サンタナ、山崎晃大朗、坂口智隆、渡辺大樹