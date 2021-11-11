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【１２日の予告先発】ヤクルト・原樹理―巨人・メルセデス、オリックス・山崎颯一郎―ロッテ・岩下大輝

スポーツ報知
ヤクルト・原樹理と巨人・メルセデス

　【セ・リーグ】

　◆ヤクルト・原樹理―巨人・メルセデス（１８時・神宮）

　【パ・リーグ】

　◆オリックス・山崎颯一郎―ロッテ・岩下大輝（１８時・京セラドーム大阪）

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