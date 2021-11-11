【大学野球】１２月の侍ジャパン大学代表候補強化合宿参加メンバー決定　早大・蛭間、立大・山田ら４５人

全日本大学野球連盟とＮＰＢエンタープライズは１１日、来年７月に開催される第３０回ハーレム国際大会（オランダ）に向けた侍ジャパン大学代表候補の強化合宿を１２月３日から３日間、愛媛・松山の坊ちゃんスタジアムで開催すると発表。参加する４５選手は以下の通り（※は昨年１２月に開催予定だった代表候補強化合宿招集メンバー）
▽投手
金村 尚真（富士大３年＝岡山学芸館、右右）
川和田悠太（仙台大２年＝八千代松陰、右右）
加藤 泰靖（上武大３年＝志学館、右右）
坂口 翔颯（国学院大１年＝報徳学園、右右）
石田裕太郎（中大２年＝静清、右右）
福山 優希（駒大３年＝八戸学院光星、右右）
神野 竜速（神奈川大３年＝西武台千葉、右右）
※松本 凌人（名城大２年＝神戸国際大付、右右）
赤塚 健利（中京学院大２年＝中京、右右）
東山 玲士（同大３年＝丸亀、右右）
木村 光（佛教大３年＝奈良大付、右左）
松永 遥平（東亜大３年＝鹿児島、右左）
村上 幸人（福岡大３年＝九産大九州、右右）
長久保滉成（仙台大３年＝弘前学院聖愛、左左）
板川 佳矢（国際武道大３年＝横浜、左左）
曽谷 龍平（白鴎大３年＝明桜、左左）
宮 海土（立大３年＝国学院栃木、左左）
※増居 翔太（慶大３年＝彦根東、左左）
※矢沢 宏太（日体大３年＝藤嶺藤沢、左左）
大石 晨慈（近大３年＝近大付、左左）
▽捕手
蓑尾 海斗（明大３年＝日南学園、右右）
吉田 賢吾（桐蔭横浜大３年＝横浜商大高、右右）
※野口 泰司（名城大３年＝栄徳、右右）
有馬 諒（関大２年＝近江、右右）
石伊 雄太（近大工学部３年＝近大高専、右右）
▽内野手
吉川 育真（国学院大２年＝岡山理大付、右両）
上神 雄三（関大３年＝佐久長聖、左左）
斉藤 大輝（法大３年＝横浜、右右）
※山田 健太（立大３年＝大阪桐蔭、右右）
※広瀬 隆太（慶大２年＝慶応、右右）
村松 開人（明大３年＝静岡、右左）
林 琢真（駒大３年＝東邦、右左）
中川 卓也（早大３年＝大阪桐蔭、右左）
下山 悠介（慶大３年＝慶応、右左）
佐々木 泰（青学大１年＝県岐阜商、右右）
宗山 塁（明大１年＝広陵、右左）
奈良間大己（立正大３年＝常葉大菊川、右右）
坂下 翔馬（近大２年＝智弁学園、右左）
▽外野手
杉沢 龍（東北福祉大３年＝東北、右左）
道原 慧（立大３年＝駒大苫小牧、右左）
※蛭間 拓哉（早大３年＝浦和学院、左左）
森下 翔太（中大３年＝東海大相模、右右）
鷲田 亮太（横浜商大３年＝八王子実践、右左）
沢井 廉（中京大３年＝中京大中京、左左）
中村 貴浩（九産大３年＝九州国際大付、右左）