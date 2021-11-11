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【大学野球】１２月の侍ジャパン大学代表候補強化合宿参加メンバー決定　早大・蛭間、立大・山田ら４５人

スポーツ報知
早大の蛭間

　全日本大学野球連盟とＮＰＢエンタープライズは１１日、来年７月に開催される第３０回ハーレム国際大会（オランダ）に向けた侍ジャパン大学代表候補の強化合宿を１２月３日から３日間、愛媛・松山の坊ちゃんスタジアムで開催すると発表。参加する４５選手は以下の通り（※は昨年１２月に開催予定だった代表候補強化合宿招集メンバー）

　▽投手

　金村　尚真（富士大３年＝岡山学芸館、右右）

　川和田悠太（仙台大２年＝八千代松陰、右右）

　加藤　泰靖（上武大３年＝志学館、右右）

　坂口　翔颯（国学院大１年＝報徳学園、右右）

　石田裕太郎（中大２年＝静清、右右）

　福山　優希（駒大３年＝八戸学院光星、右右）

　神野　竜速（神奈川大３年＝西武台千葉、右右）

※松本　凌人（名城大２年＝神戸国際大付、右右）

　赤塚　健利（中京学院大２年＝中京、右右）

　東山　玲士（同大３年＝丸亀、右右）

　木村　　光（佛教大３年＝奈良大付、右左）

　松永　遥平（東亜大３年＝鹿児島、右左）

　村上　幸人（福岡大３年＝九産大九州、右右）

　長久保滉成（仙台大３年＝弘前学院聖愛、左左）

　板川　佳矢（国際武道大３年＝横浜、左左）

　曽谷　龍平（白鴎大３年＝明桜、左左）

　宮　　海土（立大３年＝国学院栃木、左左）

※増居　翔太（慶大３年＝彦根東、左左）

※矢沢　宏太（日体大３年＝藤嶺藤沢、左左）

　大石　晨慈（近大３年＝近大付、左左）

　▽捕手

　蓑尾　海斗（明大３年＝日南学園、右右）

　吉田　賢吾（桐蔭横浜大３年＝横浜商大高、右右）

※野口　泰司（名城大３年＝栄徳、右右）

　有馬　　諒（関大２年＝近江、右右）

　石伊　雄太（近大工学部３年＝近大高専、右右）

　▽内野手

　吉川　育真（国学院大２年＝岡山理大付、右両）

　上神　雄三（関大３年＝佐久長聖、左左）

　斉藤　大輝（法大３年＝横浜、右右）

※山田　健太（立大３年＝大阪桐蔭、右右）

※広瀬　隆太（慶大２年＝慶応、右右）

　村松　開人（明大３年＝静岡、右左）

　林　　琢真（駒大３年＝東邦、右左）

　中川　卓也（早大３年＝大阪桐蔭、右左）

　下山　悠介（慶大３年＝慶応、右左）

　佐々木　泰（青学大１年＝県岐阜商、右右）

　宗山　　塁（明大１年＝広陵、右左）

　奈良間大己（立正大３年＝常葉大菊川、右右）

　坂下　翔馬（近大２年＝智弁学園、右左）

　▽外野手

　杉沢　　龍（東北福祉大３年＝東北、右左）

　道原　　慧（立大３年＝駒大苫小牧、右左）

※蛭間　拓哉（早大３年＝浦和学院、左左）

　森下　翔太（中大３年＝東海大相模、右右）

　鷲田　亮太（横浜商大３年＝八王子実践、右左）

　沢井　　廉（中京大３年＝中京大中京、左左）

　中村　貴浩（九産大３年＝九州国際大付、右左）

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