【巨人】２戦連続完封負け　日本シリーズ進出へもう負けられない…ヤクルト戦試合経過

◆２０２１ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ 最終Ｓ第２戦 ヤクルト５―０巨人（１１日・神宮）

「２０２１ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ」最終ステージ（Ｓ）は、巨人がヤクルトに連敗し、日本シリーズ進出へ後がなくなった。

阪神との第１Ｓ初戦から中４日の菅野は、守備のミスも絡み６回途中５失点。打線は先発の高橋に６回２安打無失点の好投を許し、２試合連続完封負けを喫した。

アドバンテージ１勝を含めてヤクルトの３勝０敗となり、巨人は土俵際に追い込まれた。

◇１回（両軍０）

【巨】松原三振、広岡左翼線二塁打、坂本四球、丸三振、ウィーラー四球で満塁、中島三振

【ヤ】塩見三振、青木遊飛、山田一邪飛

◇２回（巨０、ヤ１）

【巨】吉川三振、小林捕邪飛、菅野三振

【ヤ】村上左前安打、サンタナ四球で村上二進、中村の遊ゴロで村上三進、サンタナ二封、オスナ四球で満塁、西浦の中犠飛で村上生還、中村三進、高橋三振

◇３回（両軍０）

【巨】松原三振、広岡右飛、坂本中前安打、丸四球で坂本二進、ウィーラー左飛

【ヤ】塩見右中間二塁打、青木の中飛で塩見三進、山田遊飛、村上四球、サンタナ三振

◇４回（両軍０）

【巨】中島遊ゴロ、吉川二直、小林三振

【ヤ】中村左翼線二塁打、オスナ遊ゴロ、西浦右飛、高橋二ゴロ

◇５回（両軍０）

【巨】菅野右飛、松原遊ゴロ、広岡三振

【ヤ】塩見三振、青木左飛、山田三振

◇６回（巨０、ヤ４）

【巨】坂本三ゴロ、丸左飛、ウィーラー遊ゴロ

【ヤ】村上左中間二塁打、サンタナの遊ゴロで遊撃坂本が一塁悪送球、中村の三前バントで村上三進、サンタナ二進、オスナ三振、西浦申告敬遠で満塁、高橋の代打川端押し出し四球で村上生還（川端の代走渡辺）、塩見の左中間三塁打でサンタナ、西浦、渡辺いずれも生還、（投手高梨）青木四球（青木の代走山崎）、（投手鍵谷）山田左飛

◇７回（両軍０）

【巨】（投手スアレス、左翼山崎、右翼渡辺）中島四球、吉川三振、小林の代打大城二飛、鍵谷の代打八百板一ゴロ

【ヤ】（投手畠、捕手大城）村上の一直を一塁中島が失策、スアレスの代打宮本の投前バントで村上二進、中村三振、オスナ二飛

◇８回（両軍０）

【巨】（投手清水、一塁荒木）松原一ゴロ、広岡二ゴロ、坂本中飛

◇【ヤ】西浦三振、渡辺の三ゴロで三塁広岡が一塁悪送球、塩見中飛、山崎三振

◇９回（巨０、ヤＸ）

【巨】（投手マクガフ）丸三振、ウィーラー投ゴロ、中島三振