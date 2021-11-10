【巨人】奥川恭伸に完敗でＣＳ最終Ｓ初戦黒星…ヤクルト戦試合経過

◆２０２１ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ 最終Ｓ第１戦 ヤクルト４―０巨人（１０日・神宮）

「２０２１ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ」最終ステージ（Ｓ）が開幕。巨人がヤクルト・奥川にプレーオフとＣＳでの最年少完封を許した。３点を追う５回は、１死一、三塁から代打攻勢で勝負に出るも亀井、八百板が凡退。９回９８球で料理された。先発・山口は初回３失点と試合を作れず、アドバンテージ含む０勝２敗となった。１１日の２戦目は中４日でエース・菅野を送り込む。

【試合経過】

◇１回（巨０、ヤ３）

【巨】松原遊ゴロ、若林三振、坂本右飛

【ヤ】塩見左中間二塁打、青木の投ゴロで塩見三進、山田四球、村上の遊飛で塩見生還、サンタナ左越１号２ラン、中村遊ゴロ

◇２回（両軍０）

【巨】丸二ゴロ、ウィーラー三直、大城三振

【ヤ】オスナ左前安打、西浦三ゴロ併殺打、奥川三振

◇３回（両軍０）

【巨】吉川右前安打、小林三振、山口スリーバント失敗で三振、松原三振

【ヤ】塩見右飛、青木、山田ともに三振

◇４回（両軍０）

【巨】若林三振、坂本二ゴロ、丸中飛

【ヤ】村上四球、サンタナ右飛、中村四球のとき山口が暴投し村上三進、オスナ三振、西浦申告敬遠で中村二進、奥川二飛

◇５回（両軍０）

【巨】ウィーラー左越安打、大城右飛、吉川の右前安打でウィーラー一挙三進、小林の代打亀井左飛、山口の代打八百板三振

【ヤ】（投手戸郷、捕手大城、一塁ウィーラー、左翼亀井）塩見左飛、青木左前安打、山田捕邪飛、村上三振

◇６回（両軍０）

【巨】松原三振、若林遊飛、坂本中飛

【ヤ】サンタナ三振、中村左前安打、オスナ遊ゴロ併殺打

◇７回（巨０、ヤ１）

【巨】丸左前安打、ウィーラー遊ゴロ併殺打、大城一ゴロ

【ヤ】（投手畠）西浦左翼線二塁打、奥川の投前バントで西浦三進、塩見の左前二塁打で西浦生還、青木四球（代走山崎）、（投手大江）村上三邪飛

◇８回（両軍０）

【巨】（左翼山崎）吉川三邪飛、亀井遊ゴロ、大江の代打中島中前安打、松原三振

【ヤ】（投手高木）サンタナ四球（代走渡辺）、中村の投前バントで渡辺二進、オスナ右飛、西浦投直

◇９回（巨０、ヤＸ）

【巨】（一塁荒木、右翼渡辺）若林左前安打、坂本遊飛、丸の三ゴロで若林二進、ウィーラー中飛