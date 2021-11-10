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【１１日の予告先発】ヤクルト・高橋奎二―巨人・菅野智之、オリックス・田嶋大樹―ロッテ・美馬学
2021年11月10日 21時32分
スポーツ報知
【セ・リーグ】
◆ヤクルト・高橋奎二―巨人・菅野智之（１８時・神宮）
【パ・リーグ】
◆オリックス・田嶋大樹―ロッテ・美馬学（１８時・京セラドーム大阪）
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