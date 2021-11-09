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藤波辰爾、５０周年記念ツアーが前売り完売の異常人気　当日券発売なし…１１・９後楽園全対戦カード

スポーツ報知
５０周年記念大会で小島聡（左）、天山広吉（右）とトリオを結成する藤波辰爾（中央）

　“プロレス界のレジェンド”藤波辰爾（６７）が主宰する「ドラディション」は８日、藤波のデビュー５０周年記念ツアー「ＴＨＥ　ＮＥＶＥＲ　ＧＩＶＥ　ＵＰ　ＴＯＵＲ」（９日、後楽園ホール）の前売り券が全席完売したことを発表した。

　ホームページで「たくさんのお買い求め、誠にありがとうございました」とした上で「また、全席完売に伴い、大会当日の当日券の販売は行いません。ご了承ください」と告知した。

　午後７時試合開始の今大会は、１９７１年５月９日に岐阜市民センターでデビューから今年で５０年を迎えた記念大会。藤波はメインイベントで天山広吉、小島聡とトリオを結成し、グレート・ムタ、白使、ＫＡＺＭＡ　ＳＡＫＡＭＯＴＯと対戦する。

　

　１１・９ドラディション後楽園大会全試合は以下の通り。

　▽メインイベント藤波辰爾デビュー５０周年記念試合ＰＡＲＴ２　６０分１本勝負

藤波辰爾、天山広吉、小島聡　ｖｓ　グレート・ムタ、白使、ＫＡＺＭＡ　ＳＡＫＡＭＯＴＯ

　▽セミファイナル４５分１本勝負

長井満也、吉江豊　ｖｓ　望月成晃、岡林裕二

　▽第３試合３０分１本勝負

越中詩郎、ＡＫＩＲＡ　ｖｓ　高岩竜一、新井健一郎

　▽第２試合２０分１本勝負

リッキーフジ、ＬＥＯＮＡ　ｖｓ　ＴＡＭＵＲＡ、三州ツバ吉

　▽第１試合倉島信行デビュー２５周年記念試合２０分１本勝負

倉島信行　ｖｓ　スーパータイガー

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