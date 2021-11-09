藤波辰爾、５０周年記念ツアーが前売り完売の異常人気　当日券発売なし…１１・９後楽園全対戦カード

“プロレス界のレジェンド”藤波辰爾（６７）が主宰する「ドラディション」は８日、藤波のデビュー５０周年記念ツアー「ＴＨＥ ＮＥＶＥＲ ＧＩＶＥ ＵＰ ＴＯＵＲ」（９日、後楽園ホール）の前売り券が全席完売したことを発表した。

ホームページで「たくさんのお買い求め、誠にありがとうございました」とした上で「また、全席完売に伴い、大会当日の当日券の販売は行いません。ご了承ください」と告知した。

午後７時試合開始の今大会は、１９７１年５月９日に岐阜市民センターでデビューから今年で５０年を迎えた記念大会。藤波はメインイベントで天山広吉、小島聡とトリオを結成し、グレート・ムタ、白使、ＫＡＺＭＡ ＳＡＫＡＭＯＴＯと対戦する。

１１・９ドラディション後楽園大会全試合は以下の通り。

▽メインイベント藤波辰爾デビュー５０周年記念試合ＰＡＲＴ２ ６０分１本勝負

藤波辰爾、天山広吉、小島聡 ｖｓ グレート・ムタ、白使、ＫＡＺＭＡ ＳＡＫＡＭＯＴＯ

▽セミファイナル４５分１本勝負

長井満也、吉江豊 ｖｓ 望月成晃、岡林裕二

▽第３試合３０分１本勝負

越中詩郎、ＡＫＩＲＡ ｖｓ 高岩竜一、新井健一郎

▽第２試合２０分１本勝負

リッキーフジ、ＬＥＯＮＡ ｖｓ ＴＡＭＵＲＡ、三州ツバ吉

▽第１試合倉島信行デビュー２５周年記念試合２０分１本勝負

倉島信行 ｖｓ スーパータイガー