出雲駅伝から連勝狙う東京国際大ヴィンセントは３区　青学大の近藤幸太郎は７区…全日本大学駅伝当日変更

◇学生３大駅伝第２戦 全日本大学駅伝 （７日、名古屋市熱田神宮西門前スタート、三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）

スタート前、当日変更が行われ、開幕戦の出雲駅伝（１０月１０日、島根・出雲市＝６区間４５・１キロ）で３大駅伝通じて初優勝を飾った東京国際大は、イェゴン・ヴィンセント（３年）を３区に投入した。さらに出雲駅伝３区でトップに立ち、優勝に貢献した丹所健（３年）も６区に起用された。出雲駅伝から連勝を狙える布陣となった。

連覇を目指す駒大は２区に青柿響（２年）、３区に佃康平（４年）が起用された。

３年ぶり３度目の優勝を狙う青学大は７区にエースの近藤幸太郎（３年）、６区に期待のルーキー若林宏樹が投入された。

全日本大学駅伝は１８年から区間割りが大きく変更された。８区間と１０６・８キロの総距離は従来と同じだが、最終８区を除いて７区間が大きく変わった。１区が最短の９・５キロ。２区から６区まで１１・１キロ～１２・８キロのスピード区間が続き、７区が１７・６キロ、８区が従来通り最長の１９・７キロとロング区間となった。「先手必勝」が駅伝の定石だが、終盤２区間の距離が全体の３５％を占めるため、区間配置は難解。各監督の腕の見せ所となっている。

今年の全日本大学駅伝は、２年連続１４度目の優勝を狙う駒大、出雲駅伝で学生３大駅伝通じて初優勝を飾った東京国際大、同２位の青学大、同３位の東洋大、同４位の国学院大、同６位の早大などが激しい優勝争いを展開することが予想される。出雲駅伝では東京五輪３０００メートル障害７位入賞の三浦龍司（２年）を欠き、１０位と低迷した順大も三浦を２区に起用し、巻き返しを図る。箱根駅伝予選会を圧倒的な強さでトップ通過した明大も躍進が期待される。

大会競技規則で４日に８区間と補欠５人を登録。大会当日朝に補欠選手を３人まで任意の区間に変更できる。あらかじめ区間登録された選手の区間変更は認められない。主なチームの当日変更は以下の通り。※は変更された選手。

◇駒大

▽１区（９・５キロ）

佐藤条二（１年）

▽２区（１１・１キロ）青柿響（２年）※円健介（３年）

▽３区（１１・９キロ）佃康平（４年）※中島隆太（３年）

▽４区（１１・８キロ）赤星雄斗（２年）

▽５区（１２・４キロ）東山静也（３年）

▽６区（１２・８キロ）安原太陽（２年）

▽７区（１７・６キロ）田沢廉（３年）

▽８区（１９・７キロ）花尾恭輔（２年）

◇東海大

▽１区（９・５キロ）

喜早駿介（２年）※溝口仁（２年）

▽２区（１１・１キロ）松崎咲人（３年）※佐伯陽生（２年）

▽３区（１１・９キロ）市村朋樹（４年）

▽４区（１１・８キロ）川上勇士（３年）

▽５区（１２・４キロ）神薗竜馬（２年）※佐藤俊輔（３年）

▽６区（１２・８キロ）入田優希（２年）

▽７区（１７・６キロ）本間敬大（４年）

▽８区（１９・７キロ）竹村拓真（３年）

◇明大

▽１区（９・５キロ） 手嶋杏丞（４年）

▽２区（１１・１キロ）児玉悠輔（２年）※新谷紘ノ介（１年）

▽３区（１１・９キロ）富田峻平（３年）※杉彩文海（２年）

▽４区（１１・８キロ）小沢大輝（３年）

▽５区（１２・４キロ）尾崎健斗（１年）

▽６区（１２・８キロ）鈴木聖人（４年）※杉本龍陽（３年）

▽７区（１７・６キロ）橋本大輝（４年）

▽８区（１９・７キロ）加藤大誠（３年）

◇青学大

▽１区（９・５キロ） 志貴勇斗（２年）

▽２区（１１・１キロ）中村唯翔（３年）

▽３区（１１・９キロ）岸本大紀（３年）

▽４区（１１・８キロ）高橋勇輝（４年）

▽５区（１２・４キロ）佐藤一世（２年）

▽６区（１２・８キロ）若林宏樹（１年）※西久保遼（３年）

▽７区（１７・６キロ）近藤幸太郎（３年）※横田俊吾（３年）

▽８区（１９・７キロ）飯田貴之（４年）

◇早大

▽１区（９・５キロ） 伊藤大志（１年）

▽２区（１１・１キロ）井川龍人（３年）

▽３区（１１・９キロ）中谷雄飛（４年）

▽４区（１１・８キロ）菖蒲敦司（２年）※安田博登（３年）

▽５区（１２・４キロ）石塚陽士（１年）※諸冨湧（２年）

▽６区（１２・８キロ）佐藤航希（２年）

▽７区（１７・６キロ）鈴木創士（３年）

▽８区（１９・７キロ）山口賢助（４年）

◇東洋大

▽１区（９・５キロ） 佐藤真優（２年）※児玉悠輔（３年）

▽２区（１１・１キロ）前田義弘（３年）

▽３区（１１・９キロ）九嶋恵舜（２年）

▽４区（１１・８キロ）石田洸介（１年）

▽５区（１２・４キロ）梅崎蓮（１年）

▽６区（１２・８キロ）菅野大輝（２年）

▽７区（１７・６キロ）松山和希（２年）

▽８区（１９・７キロ） 宮下隼人（４年）

◇順大

▽１区（９・５キロ） 平駿介（３年）

▽２区（１１・１キロ）三浦龍司（２年）

▽３区（１１・９キロ）伊予田達弥（３年）※海老沢憲伸

▽４区（１１・８キロ）石井一希（２年）

▽５区（１２・４キロ）野村優作（３年）

▽６区（１２・８キロ）牧野圭斗（４年）※内田征治（２年）

▽７区（１７・６キロ）近藤亮太（４年）

▽８区（１９・７キロ）四釜峻佑（３年）

◇東京国際大

▽１区（９・５キロ） 佐藤榛紀（１年）

▽２区（１１・１キロ）山谷昌也（３年）

▽３区（１１・９キロ）イェゴン・ヴィンセント（３年）※三浦瞭太郎（４年）

▽４区（１１・８キロ）堀畑佳吾（３年）※白井勇佑（１年）

▽５区（１２・４キロ）生田琉海（２年）

▽６区（１２・８キロ）丹所健（３年）※奥村辰徳（３年）

▽７区（１７・６キロ）野沢巧理（４年）

▽８区（１９・７キロ）宗像聖（３年）

◇国学院大

▽１区（９・５キロ） 島崎慎愛（４年）

▽２区（１１・１キロ）木付琳（４年）

▽３区（１１・９キロ）中西大翔（３年）※川崎康生（３年）

▽４区（１１・８キロ）藤木宏太（４年）※殿地琢朗（４年）

▽５区（１２・４キロ）沼井優斗（１年）

▽６区（１２・８キロ）阪本健悟（３年）

▽７区（１７・６キロ）平林清澄（１年）

▽８区（１９・７キロ）伊地知賢造（２年）