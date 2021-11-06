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【７日の予告先発】阪神・青柳晃洋―巨人・高橋優貴、ロッテ・小島和哉―楽天・岸孝之
2021年11月6日 17時35分
スポーツ報知
【セ・リーグ】
◆阪神・青柳晃洋―巨人・高橋優貴（１４時・甲子園）
【パ・リーグ】
◆ロッテ・小島和哉―楽天・岸孝之（１４時・ＺＯＺＯマリン）
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