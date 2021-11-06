土曜阪神の注目新馬６日５Ｒ・芝１８００メートル

★エイシンスポッター（牡、父エイシンヒカリ、母マーゼリン、栗東・吉村圭司厩舎）

「ディープインパクト×ストームキャット」の父は、Ｇ１・イスパーン賞、香港Ｃ勝ち馬。ローズＳ２着、秋華賞４着のエイシンヒテン、もみじＳ勝ちカジュフェイスを出し、今後注目のサイアー。

本馬は９月２３日に入厩し、栗東坂路、ウッドチップで時計１０本。併せ馬で遅れたことがない脚力。気性も素直で仕上がりも上々。１８００メートルにも難なく対応しそうだ。

【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】

アインシュペンナー◇３０日東京４Ｒ芝１４００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）

カミニートデルレイ◇３０日東京５Ｒ芝１６００（ノーザンファームしがらき）

ヴァルツァーシャル◇３０日東京６Ｒダ１４００（キタジョファーム）

ネイト ◇３０日阪神３Ｒダ１４００（武田ステーブル）

マルブツプライド ◇３０日阪神４Ｒダ１８００（小国ステーブル）

マテンロウレオ ◇３０日阪神５Ｒ芝２０００（チャンピオンヒルズ）

ペイシャエス ◇３１日東京４Ｒダ１６００（キタジョファーム）

ティズグロリアス ◇３１日東京５Ｒ芝１８００（ノーザンファーム天栄）

セイウンハーデス ◇３１日阪神４Ｒ芝１４００（島上牧場）

ジャマン ◇３１日阪神５Ｒ芝１６００（名張ホースランドパーク）

ディオサデルソル ◇３１日新潟５Ｒ芝１４００（チャンピオンヒルズ）