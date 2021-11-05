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【アルゼンチン共和国杯】前年覇者オーソリティ６枠１０番　重賞初Ｖ狙うアンティシペイトは大外１５番

スポーツ報知

　第５９回アルゼンチン共和国杯・Ｇ２（１１月７日、東京・芝２５００メートル）の出走馬１５頭の枠順が５日、確定した。昨年の覇者で、前走の天皇賞・春（１０着）から巻き返しを狙うオーソリティ（牡４歳、美浦・木村哲也厩舎、父オルフェーヴル）は６枠１０番。前走のオホーツクＳでオープン入りを果たしたアンティシペイト（牡４歳、美浦・国枝栄厩舎、父ルーラーシップ）は、大外の８枠１５番に決まった。　枠順は次の通り（馬番、馬名、斤量、騎手の順）

◆第５９回アルゼンチン共和国杯（１１月７日、東京競馬場・芝２５００メートル）

（１）レクセランス　　　　　５４　戸崎圭太

（２）オウケンムーン　　　　５６　団野大成

（３）サトノソルタス　　　　５５　大野拓弥

（４）ロードマイウェイ　　　５６　岩田康誠

（５）フライライクバード　　５５　岩田望来

（６）アイアンバローズ　　　５４　石橋脩

（７）アドマイヤアルバ　　　５３　吉田豊

（８）アイスバブル　　　　　５５　三浦皇成

（９）ディアマンミノル　　　５４　荻野極

（１０）オーソリティ　　　　５７・５　ルメール

（１１）ゴースト　　　　　　５４　鮫島克駿

（１２）マイネルウィルトス　５６　Ｍデムーロ

（１３）ボスジラ　　　　　　５６　田辺裕信

（１４）トーセンカンビーナ　５５　石川裕紀人

（１５）アンティシペイト　　５５　横山武史

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