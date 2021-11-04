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全勝・京産大と１敗・同大、上位直接対決のスタメン発表…１１・６関西大学ラグビー

スポーツ報知
京産大フィフティーン

　６日に行われる関西大学ラグビーの同大―京産大戦（天理親里）の先発メンバーが４日、発表された。唯一、開幕４戦全勝（勝ち点１９）の京産大は、ＳＯ家村健太（３年）＝流通経済大柏＝が２試合ぶりにスタメン復帰。１０月３１日の関大戦で２トライを決めたウィング松岡大河（２年）＝東福岡＝も名を連ねた。

　天理大、近大と３勝１敗（同１５点）で並ぶ同大は、１０月３０日の摂南大戦からＦＷ陣を中心に４人を入れ替えた。メンバーは以下の通り（カッコ内は学年）。

◆京産大

プロップ　野村三四郎〈３〉＝西陵＝

フッカー　梅基天翔〈４〉＝高岡第一＝

プロップ　平野叶翔〈４〉＝西陵＝

ロック　フナキ・ソロモネ〈１〉＝目黒学院＝

ロック　アサエリ・ラウシー〈３〉＝日本航空石川＝

フランカー　福西隼杜〈３〉＝報徳学園＝

フランカー　三木皓正〈２〉＝京都成章＝

ＮＯ８　藤井颯〈４〉＝京都成章＝

ＳＨ　広田瞬〈４〉＝天理＝

ＳＯ　家村健太〈３〉＝流通経済大柏＝

ウィング　松岡大河〈２〉＝東福岡＝

センター　ジェイミー・ヴァカラヒ〈４〉＝日体大荏原＝

センター　堀田礼恩〈４〉＝京都成章＝

ウィング　船曳涼太〈２〉＝神戸科学技術＝

ＦＢ　竹下拓己〈３〉＝東福岡＝

◆同大

プロップ　山本敦輝〈２〉＝常翔学園＝

フッカー　谷本卯楽〈４〉＝同志社＝

プロップ　李優河〈３〉＝大阪朝鮮高＝

ロック　依藤隆史〈４〉＝東筑＝

ロック　南光希〈４〉＝東海大大阪仰星＝

フランカー　梁本旺義〈３〉＝常翔学園＝

フランカー　小島雅登〈３〉＝東福岡＝

ＮＯ８　木原音弥〈４〉＝東福岡＝

ＳＨ　田村魁世〈４〉＝桐蔭学園＝

ＳＯ　嘉納一千〈２〉＝大阪桐蔭＝

ウィング　和田悠一郎〈４〉＝東海大大阪仰星＝

センター　西村海音〈３〉＝同志社＝

センター　大森広太郎〈３〉＝茗溪学園＝

ウィング　稲吉渓太〈４〉＝東福岡＝

ＦＢ　山口楓斗〈４〉＝東福岡＝

　また、天理大（３勝１敗、勝ち点１５）、近大（３勝１敗、同１４）を合わせた上位４チームの今後の日程は以下の通り。

▼１１月６日　同大―京産大、天理大―関学大

▼同７日　近大―立命大

▼同２０日　関学大―同大、京産大―天理大

▼同２１日　近大―摂南大

▼同２８日　関大―近大

▼１２月４日　京産大―関学大、同大―天理大

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