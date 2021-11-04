全勝・京産大と１敗・同大、上位直接対決のスタメン発表…１１・６関西大学ラグビー

６日に行われる関西大学ラグビーの同大―京産大戦（天理親里）の先発メンバーが４日、発表された。唯一、開幕４戦全勝（勝ち点１９）の京産大は、ＳＯ家村健太（３年）＝流通経済大柏＝が２試合ぶりにスタメン復帰。１０月３１日の関大戦で２トライを決めたウィング松岡大河（２年）＝東福岡＝も名を連ねた。
天理大、近大と３勝１敗（同１５点）で並ぶ同大は、１０月３０日の摂南大戦からＦＷ陣を中心に４人を入れ替えた。メンバーは以下の通り（カッコ内は学年）。
◆京産大
プロップ 野村三四郎〈３〉＝西陵＝
フッカー 梅基天翔〈４〉＝高岡第一＝
プロップ 平野叶翔〈４〉＝西陵＝
ロック フナキ・ソロモネ〈１〉＝目黒学院＝
ロック アサエリ・ラウシー〈３〉＝日本航空石川＝
フランカー 福西隼杜〈３〉＝報徳学園＝
フランカー 三木皓正〈２〉＝京都成章＝
ＮＯ８ 藤井颯〈４〉＝京都成章＝
ＳＨ 広田瞬〈４〉＝天理＝
ＳＯ 家村健太〈３〉＝流通経済大柏＝
ウィング 松岡大河〈２〉＝東福岡＝
センター ジェイミー・ヴァカラヒ〈４〉＝日体大荏原＝
センター 堀田礼恩〈４〉＝京都成章＝
ウィング 船曳涼太〈２〉＝神戸科学技術＝
ＦＢ 竹下拓己〈３〉＝東福岡＝
◆同大
プロップ 山本敦輝〈２〉＝常翔学園＝
フッカー 谷本卯楽〈４〉＝同志社＝
プロップ 李優河〈３〉＝大阪朝鮮高＝
ロック 依藤隆史〈４〉＝東筑＝
ロック 南光希〈４〉＝東海大大阪仰星＝
フランカー 梁本旺義〈３〉＝常翔学園＝
フランカー 小島雅登〈３〉＝東福岡＝
ＮＯ８ 木原音弥〈４〉＝東福岡＝
ＳＨ 田村魁世〈４〉＝桐蔭学園＝
ＳＯ 嘉納一千〈２〉＝大阪桐蔭＝
ウィング 和田悠一郎〈４〉＝東海大大阪仰星＝
センター 西村海音〈３〉＝同志社＝
センター 大森広太郎〈３〉＝茗溪学園＝
ウィング 稲吉渓太〈４〉＝東福岡＝
ＦＢ 山口楓斗〈４〉＝東福岡＝
また、天理大（３勝１敗、勝ち点１５）、近大（３勝１敗、同１４）を合わせた上位４チームの今後の日程は以下の通り。
▼１１月６日 同大―京産大、天理大―関学大
▼同７日 近大―立命大
▼同２０日 関学大―同大、京産大―天理大
▼同２１日 近大―摂南大
▼同２８日 関大―近大
▼１２月４日 京産大―関学大、同大―天理大