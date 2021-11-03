注 目
新型コロナ関連ニュース 報知SNS 会員向けプレゼント企画 報知映画賞読者投票
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 会員限定 巨人 野球 箱根駅伝 芸能 競馬 サッカー ゴルフ スポーツ 格闘技 社会 TOKYO 2020 地域版 ボート競輪オート ライフ 動画 写真特集 占い 馬トク ボートナビ
 
 

今年のヒット商品第１位は「ＴｉｋＴｏｋ売れ」　ウマ娘、ＢＴＳもランクイン

スポーツ報知
「今年の顔」に選ばれた山田裕貴(左)、有村架純と「来年の顔」に選ばれた眞栄田郷敦

　情報誌「日経トレンディ」の「２０２１年ヒット商品ベスト３０＆２０１７年ヒット予測ベスト３０」先行発表会が３日、都内で発表され、今年のヒット商品第１位に「ＴｉｋＴｏｋ売れ」が選ばれた。音楽に合わせて動画を投稿する「ＴｉｋＴｏｋ」は、利用者が１０００万人を突破するなど、若者を中心に高い人気を集め、動画コマースサービスへと進化。動画内で紹介されたグミや高級車などあらゆる商品が売れたことから、今年のヒット商品第１位に輝いた。

　発表会には「今年の顔」の有村架純、山田裕貴、「来年の顔」の眞栄田郷敦が出席した。

◇「日経トレンディ」２０２１年ヒット商品ベスト３０

〈１〉ＴｉｋＴｏｋ売れ

〈２〉ウマ娘　プリティーダービー

〈３〉シン・エヴァンゲリオン劇場版

〈４〉昭和・平成レトロブーム

〈５〉ａｈａｍｏ／ｐｏｖｏ／ＬＩＮＥＭＯ

〈６〉マリトッツォ

〈７〉キリン一番搾り　糖質ゼロ

〈８〉ＢＴＳ（防弾少年団）

〈９〉ピッコマ

〈１０〉Ｖｉｓａのタッチ決済

〈１１〉カントリーマアム　チョコまみれ

〈１２〉格安越境ＥＣ

〈１３〉アサヒスーパードライ　生ジョッキ缶

〈１４〉桃太郎電鉄　～昭和　平成　令和も定番！～

〈１５〉ファインバブルシャワーヘッド

〈１６〉くちばし型マスク

〈１７〉米化オートミール

〈１８〉ケイト　リップモンスター

〈１９〉東京リベンジャーズ

〈２０〉アリエール　除菌プラス　ジェル

〈２１〉Ｙｏｇｉｂｏ

〈２２〉ＢＡＳＥ　ＦＯＯＤ

〈２３〉丸亀うどん弁当

〈２４〉ＶＬＯＧＣＡＭ

〈２５〉シームレスせんマグ

〈２６〉後払い決済

〈２７〉ふしぎ駄菓子屋　銭天堂

〈２８〉テレワークスーツ

〈２９〉ザージーパイ

〈３０〉ワクチンフィーバー

続きを読む

芸能

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

宝塚歌劇特集

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請