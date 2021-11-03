今年のヒット商品第１位は「ＴｉｋＴｏｋ売れ」　ウマ娘、ＢＴＳもランクイン

情報誌「日経トレンディ」の「２０２１年ヒット商品ベスト３０＆２０１７年ヒット予測ベスト３０」先行発表会が３日、都内で発表され、今年のヒット商品第１位に「ＴｉｋＴｏｋ売れ」が選ばれた。音楽に合わせて動画を投稿する「ＴｉｋＴｏｋ」は、利用者が１０００万人を突破するなど、若者を中心に高い人気を集め、動画コマースサービスへと進化。動画内で紹介されたグミや高級車などあらゆる商品が売れたことから、今年のヒット商品第１位に輝いた。

発表会には「今年の顔」の有村架純、山田裕貴、「来年の顔」の眞栄田郷敦が出席した。

◇「日経トレンディ」２０２１年ヒット商品ベスト３０

〈１〉ＴｉｋＴｏｋ売れ

〈２〉ウマ娘 プリティーダービー

〈３〉シン・エヴァンゲリオン劇場版

〈４〉昭和・平成レトロブーム

〈５〉ａｈａｍｏ／ｐｏｖｏ／ＬＩＮＥＭＯ

〈６〉マリトッツォ

〈７〉キリン一番搾り 糖質ゼロ

〈８〉ＢＴＳ（防弾少年団）

〈９〉ピッコマ

〈１０〉Ｖｉｓａのタッチ決済

〈１１〉カントリーマアム チョコまみれ

〈１２〉格安越境ＥＣ

〈１３〉アサヒスーパードライ 生ジョッキ缶

〈１４〉桃太郎電鉄 ～昭和 平成 令和も定番！～

〈１５〉ファインバブルシャワーヘッド

〈１６〉くちばし型マスク

〈１７〉米化オートミール

〈１８〉ケイト リップモンスター

〈１９〉東京リベンジャーズ

〈２０〉アリエール 除菌プラス ジェル

〈２１〉Ｙｏｇｉｂｏ

〈２２〉ＢＡＳＥ ＦＯＯＤ

〈２３〉丸亀うどん弁当

〈２４〉ＶＬＯＧＣＡＭ

〈２５〉シームレスせんマグ

〈２６〉後払い決済

〈２７〉ふしぎ駄菓子屋 銭天堂

〈２８〉テレワークスーツ

〈２９〉ザージーパイ

〈３０〉ワクチンフィーバー