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【ＤｅＮＡ】山崎康晃の母・ベリアさんが死去 ５１歳
2021年10月30日 16時26分
スポーツ報知
ＤｅＮＡは３０日、山崎康晃投手（２９）の母・山崎ベリアさんが死去したと発表した。５１歳だった。
球団は「ご遺族のご意向により詳細は差し控えさせていただきます」とした。
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