パ・リーグ主要部門１位一覧…オリックス勢が投打に席巻 盗塁王は４人並ぶ 全日程終了

パ・リーグは３０日、今季のレギュラーシーズン全日程が終了した。投打の各部門では、２５年ぶりの優勝したオリックスから、打者で吉田正尚、投手で山本由伸が複数部門で１位になり、チームの勢いが裏付けられる結果となった。

クライマックス・シリーズは６日からファーストステージのロッテ―楽天（ＺＯＺＯマリン）＝３試合制＝、１０日からオリックスとファーストステージ勝者によるファイナルステージ（京セラドーム大阪）＝６試合制＝が行われる。

【打者】

▽打率 ．３３９＝吉田正尚（オリックス）

▽打点 ９６＝島内宏明（楽天）

▽本塁打 ３２＝杉本裕太郎（オリックス）

▽ＯＰＳ ．９９２＝吉田正尚（オリックス）

▽出塁率 ．４２９＝吉田正尚（オリックス）

▽長打率 ．５６３＝吉田正尚（オリックス）

▽得点 ９５＝柳田悠岐（ソフトバンク）

▽安打 １６９＝荻野貴司（ロッテ）

▽二塁打 ３７＝近藤健介（日本ハム）

▽三塁打 ７＝宗佑磨（オリックス）、源田壮亮（西武）

▽塁打 ２７９＝柳田悠岐（ソフトバンク）

▽四球 １０１＝浅村栄斗（楽天）

▽死球 １３＝宗佑磨（オリックス）

▽犠打 ２６＝甲斐拓也（ソフトバンク）

▽犠飛 ８＝中村奨吾（ロッテ）

▽盗塁 ２４＝源田壮亮（西武）、和田康士朗（ロッテ）、荻野貴司（ロッテ）、西川遥輝（日本ハム）

▽盗塁刺 １１＝荻野貴司（ロッテ）

▽三振 １４２＝甲斐拓也（ソフトバンク）

▽併殺打 ２４＝浅村栄斗（楽天）

▽失策 １７＝紅林弘太郎（オリックス）

【投手】

▽防御率 １．３９＝山本由伸（オリックス）

▽勝利 １８＝山本由伸（オリックス）

▽勝率 ．７８３＝山本由伸（オリックス）

▽奪三振 ２０６＝山本由伸（オリックス

▽完封 ５＝山本由伸（オリックス）

▽完投 ６＝山本由伸（オリックス）

▽投球回 １９３回２／３＝山本由伸（オリックス）

▽試合 ６７＝益田直也（ロッテ）

▽セーブ ３８＝益田直也（ロッテ）

▽ホールド ３９＝堀瑞輝（日本ハム）

▽ＨＰ ４２＝堀瑞輝（日本ハム）

▽失点 ８１＝高橋光成（西武）

▽自責点 ７３＝高橋光成（西武）

▽暴投 １３＝高橋光成（西武）

▽与四球 ９９＝今井達也（西武）

▽与死球 １７＝石川柊太（ソフトバンク）

▽被本塁打 ２４＝二木康太（ロッテ）