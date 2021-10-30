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パ・リーグ主要部門１位一覧…オリックス勢が投打に席巻　盗塁王は４人並ぶ　全日程終了

スポーツ報知
吉田正尚（左）と山本由伸

　パ・リーグは３０日、今季のレギュラーシーズン全日程が終了した。投打の各部門では、２５年ぶりの優勝したオリックスから、打者で吉田正尚、投手で山本由伸が複数部門で１位になり、チームの勢いが裏付けられる結果となった。

　クライマックス・シリーズは６日からファーストステージのロッテ―楽天（ＺＯＺＯマリン）＝３試合制＝、１０日からオリックスとファーストステージ勝者によるファイナルステージ（京セラドーム大阪）＝６試合制＝が行われる。

　【打者】

　▽打率　．３３９＝吉田正尚（オリックス）

　▽打点　９６＝島内宏明（楽天）

　▽本塁打　３２＝杉本裕太郎（オリックス）

　▽ＯＰＳ　．９９２＝吉田正尚（オリックス）

　▽出塁率　．４２９＝吉田正尚（オリックス）

　▽長打率　．５６３＝吉田正尚（オリックス）

　▽得点　９５＝柳田悠岐（ソフトバンク）

　▽安打　１６９＝荻野貴司（ロッテ）

　▽二塁打　３７＝近藤健介（日本ハム）

　▽三塁打　７＝宗佑磨（オリックス）、源田壮亮（西武）

　▽塁打　２７９＝柳田悠岐（ソフトバンク）

　▽四球　１０１＝浅村栄斗（楽天）

　▽死球　１３＝宗佑磨（オリックス）

　▽犠打　２６＝甲斐拓也（ソフトバンク）

　▽犠飛　８＝中村奨吾（ロッテ）

　▽盗塁　２４＝源田壮亮（西武）、和田康士朗（ロッテ）、荻野貴司（ロッテ）、西川遥輝（日本ハム）

　▽盗塁刺　１１＝荻野貴司（ロッテ）

　▽三振　１４２＝甲斐拓也（ソフトバンク）

　▽併殺打　２４＝浅村栄斗（楽天）

　▽失策　１７＝紅林弘太郎（オリックス）

　【投手】

　▽防御率　１．３９＝山本由伸（オリックス）

　▽勝利　１８＝山本由伸（オリックス）

　▽勝率　．７８３＝山本由伸（オリックス）

　▽奪三振　２０６＝山本由伸（オリックス

　▽完封　５＝山本由伸（オリックス）

　▽完投　６＝山本由伸（オリックス）

　▽投球回　１９３回２／３＝山本由伸（オリックス）

　▽試合　６７＝益田直也（ロッテ）

　▽セーブ　３８＝益田直也（ロッテ）

　▽ホールド　３９＝堀瑞輝（日本ハム）

　▽ＨＰ　４２＝堀瑞輝（日本ハム）

　▽失点　８１＝高橋光成（西武）

　▽自責点　７３＝高橋光成（西武）

　▽暴投　１３＝高橋光成（西武）

　▽与四球　９９＝今井達也（西武）

　▽与死球　１７＝石川柊太（ソフトバンク）

　▽被本塁打　２４＝二木康太（ロッテ）

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