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【巨人】山口俊、ＣＳ第１Ｓ第２戦先発へあすフェニックス・リーグで調整登板

スポーツ報知
キャッチボールをする山口俊

　Ｇ球場で２９日、全体練習が行われた。

　山口俊は、ＣＳ第１Ｓ第２戦の７日・阪神戦（甲子園）に先発が濃厚。調整登板する３１日のフェニックス・リーグの日本ハム戦（サンマリン）に向けてダッシュなどで調整した。

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