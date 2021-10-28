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【セパ公示】ＤｅＮＡが京山将弥を登録、ロッテは美馬学を抹消
2021年10月28日 16時35分
スポーツ報知
◆セ・リーグ
【出場選手登録】
▽ＤｅＮＡ 京山将弥投手
◆パ・リーグ
【出場選手登録抹消】
▽ロッテ 石川歩投手、美馬学投手
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