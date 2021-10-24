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【巨人】今季最終戦黒星で負け越し３位でＣＳへ　大竹寛は引退登板打者１人ピシャリ…ヤクルト戦試合経過

スポーツ報知
サンタナを遊ゴロに打ち取りナインとタッチを交わしてマウンドを降りる大竹（カメラ・関口　俊明）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　ヤクルト６―４巨人（２４日・神宮）

　原巨人がレギュラーシーズン最終戦でヤクルトに敗れ、６１勝６２敗２０分けで２０１８年以来の負け越しが決まった。

　原政権下では計１５年で２度目。セ・リーグ３位で１１月６日からのクライマックスシリーズ（ＣＳ）ファーストステージに臨む。

　先発・戸郷は４回６失点で自身初の２ケタ１０勝目ならず。岡本和は不発で王貞治、松井秀喜以来となる２５歳での４０号に１本届かなかった。

　◇１回（両軍０）

　【巨】松原左飛、吉川、丸ともに四球で一、二塁、岡本和三振、中田三飛

　【ヤ】塩見、青木ともに一邪飛、山田三飛

　◇２回（両軍０）

　【巨】大城二ゴロ、立岡中前安打、広岡二飛、戸郷二ゴロ

　【ヤ】村上二ゴロ、サンタナ、中村ともに三振

　◇３回（両軍０）

　【巨】松原四球、吉川の二ゴロで松原二進、丸、岡本和ともに三振

　【ヤ】オスナ三ゴロ、西浦中飛、原三ゴロ

　◇４回（巨０、ヤ６）

　【巨】中田右飛、大城遊ゴロ、立岡投ゴロ

　【ヤ】（一塁若林）塩見三塁強襲安打、青木四球で塩見二進、山田死球で満塁、村上の右前安打で塩見生還、なお満塁、サンタナの中前安打で青木、山田ともに生還、村上二進、中村の一前バントで村上三進、サンタナ二進、オスナの三ゴロで村上挟まれタッチアウト、サンタナ三進、オスナ二進、西浦申告敬遠で満塁、原の左翼線二塁打で三者生還、塩見左飛

　◇５回（両軍０）

　【巨】広岡遊ゴロ、戸郷の代打重信一邪飛、松原右前安打、吉川三ゴロ

　【ヤ】（投手今村、一塁立岡、二塁若林、左翼重信）青木一ゴロ、山田死球、村上、サンタナともに四球で満塁、中村遊ゴロ併殺打

　◇６回（巨４、ヤ０）

　【巨】丸左中間二塁打（代走八百板）、岡本和中飛、若林の三塁内野安打を村上が一塁へ悪送球し八百板生還、若林二進、大城の左前安打で若林三進、（投手石山）立岡三振、広岡左中間５号３ラン、重信投ゴロ

　【ヤ】（左翼八百板、中堅重信）オスナ一邪飛、西浦右飛、石山の代打宮本遊撃内野安打、塩見のとき宮本飛び出しタッチアウト

　◇７回（両軍０）

　【巨】（投手スアレス）松原三振、今村の代打中島左前安打、八百板二ゴロ併殺打

　【ヤ】（投手田中豊）塩見四球、青木三飛、山田右邪飛、（投手大江）村上遊ゴロ

　◇８回（両軍０）

　【巨】（投手清水、左翼山崎）岡本和右前安打、若林遊飛、大城遊ゴロ併殺打

　◇【ヤ】（投手大竹）サンタナ遊ゴロ、（投手畠）中村左中間二塁打、オスナ中飛、西浦捕邪飛

　◇９回（巨０、ヤＸ）

　【巨】（投手マクガフ、一塁荒木、右翼渡辺）立岡三邪飛、広岡捕邪飛、重信三振

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