【巨人】今季最終戦黒星で負け越し３位でＣＳへ 大竹寛は引退登板打者１人ピシャリ…ヤクルト戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト６―４巨人（２４日・神宮）

原巨人がレギュラーシーズン最終戦でヤクルトに敗れ、６１勝６２敗２０分けで２０１８年以来の負け越しが決まった。

原政権下では計１５年で２度目。セ・リーグ３位で１１月６日からのクライマックスシリーズ（ＣＳ）ファーストステージに臨む。

先発・戸郷は４回６失点で自身初の２ケタ１０勝目ならず。岡本和は不発で王貞治、松井秀喜以来となる２５歳での４０号に１本届かなかった。

◇１回（両軍０）

【巨】松原左飛、吉川、丸ともに四球で一、二塁、岡本和三振、中田三飛

【ヤ】塩見、青木ともに一邪飛、山田三飛

◇２回（両軍０）

【巨】大城二ゴロ、立岡中前安打、広岡二飛、戸郷二ゴロ

【ヤ】村上二ゴロ、サンタナ、中村ともに三振

◇３回（両軍０）

【巨】松原四球、吉川の二ゴロで松原二進、丸、岡本和ともに三振

【ヤ】オスナ三ゴロ、西浦中飛、原三ゴロ

◇４回（巨０、ヤ６）

【巨】中田右飛、大城遊ゴロ、立岡投ゴロ

【ヤ】（一塁若林）塩見三塁強襲安打、青木四球で塩見二進、山田死球で満塁、村上の右前安打で塩見生還、なお満塁、サンタナの中前安打で青木、山田ともに生還、村上二進、中村の一前バントで村上三進、サンタナ二進、オスナの三ゴロで村上挟まれタッチアウト、サンタナ三進、オスナ二進、西浦申告敬遠で満塁、原の左翼線二塁打で三者生還、塩見左飛

◇５回（両軍０）

【巨】広岡遊ゴロ、戸郷の代打重信一邪飛、松原右前安打、吉川三ゴロ

【ヤ】（投手今村、一塁立岡、二塁若林、左翼重信）青木一ゴロ、山田死球、村上、サンタナともに四球で満塁、中村遊ゴロ併殺打

◇６回（巨４、ヤ０）

【巨】丸左中間二塁打（代走八百板）、岡本和中飛、若林の三塁内野安打を村上が一塁へ悪送球し八百板生還、若林二進、大城の左前安打で若林三進、（投手石山）立岡三振、広岡左中間５号３ラン、重信投ゴロ

【ヤ】（左翼八百板、中堅重信）オスナ一邪飛、西浦右飛、石山の代打宮本遊撃内野安打、塩見のとき宮本飛び出しタッチアウト

◇７回（両軍０）

【巨】（投手スアレス）松原三振、今村の代打中島左前安打、八百板二ゴロ併殺打

【ヤ】（投手田中豊）塩見四球、青木三飛、山田右邪飛、（投手大江）村上遊ゴロ

◇８回（両軍０）

【巨】（投手清水、左翼山崎）岡本和右前安打、若林遊飛、大城遊ゴロ併殺打

◇【ヤ】（投手大竹）サンタナ遊ゴロ、（投手畠）中村左中間二塁打、オスナ中飛、西浦捕邪飛

◇９回（巨０、ヤＸ）

【巨】（投手マクガフ、一塁荒木、右翼渡辺）立岡三邪飛、広岡捕邪飛、重信三振