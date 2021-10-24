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【２５日の予告先発】楽天・田中将大―オリックス・山本由伸ほか
2021年10月24日 21時30分
スポーツ報知
【パ・リーグ】
◆楽天・田中将大―オリックス・山本由伸（１８時・楽天生命パーク）
◆ロッテ・美馬学―ソフトバンク・千賀滉大（１７時４５分・ＺＯＺＯマリン）
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