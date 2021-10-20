オカダ・カズチカ、ジェフ・コブ撃破　逆転で飯伏幸太が待つ優勝決定戦進出…新日Ｇ１日本武道館大会全成績

◆新日本プロレス「Ｇ１クライマックス３１」大会（２０日、東京・日本武道館、観衆２０８８人）
７年ぶり３度目のＧ１優勝での完全復活を誓ったオカダ・カズチカが勝ち点１６と一歩リードを許していたジェフ・コブとの直接対決を必殺のレインメーカーで制し、Ｂブロック首位突破。２１日のＡブロック１位・飯伏幸太との優勝決定戦に駒を進めた。
リング上でマイクを持ったオカダは「明日の勝者が全部、持って行きます。明日もＧ１を楽しんでいきましょう！」と絶叫した。
ＥＶＩＬはセコンドのディック東郷と組んだダーティーな闘いで元タッグパートナー・ＳＡＮＡＤＡとの一戦を制し、勝ち点１４。ＩＷＧＰ ＵＳヘビー級王者・棚橋弘至はタイチのタイチ式外道クラッチの前に大逆転負け。４勝５敗と３年連続の負け越しに終わった。
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇高橋ヒロム、ＢＵＳＨＩ（８分０７秒 逆エビ固め）藤田晃生、大岩陵平●
▽「Ｇ１クライマックス３１」Ｂブロック公式戦３０分１本勝負
〇ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ＝３勝６敗、勝ち点６（８分２７秒 カルマ→片エビ固め）チェーズ・オーエンズ＝２勝７敗、勝ち点４●
▽同
〇後藤洋央紀＝３勝６敗、勝ち点６（１５分１９秒 後藤参式）タマ・トンガ＝３勝６敗、勝ち点６●
▽同
〇タイチ＝３勝６敗、勝ち点６（１４分５８秒 タイチ式外道クラッチ）棚橋弘至＝４勝５敗、勝ち点８●
▽同
〇ＥＶＩＬ＝７勝２敗、勝ち点１４（１７分４７秒 ＥＶＩＬ→片エビ固め）ＳＡＮＡＤＡ＝４勝５敗、勝ち点８●
▽同
〇オカダ・カズチカ＝８勝１敗、勝ち点１６（２３分３５秒 レインメーカー→片エビ固め）ジェフ・コブ＝８勝１敗、勝ち点１６● ※直接対決の結果でオカダがブロック首位通過