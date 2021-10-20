【巨人】丸佳浩Ｖ弾で連敗止めた　１０月２日以来の白星…ＤｅＮＡ戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ２―３巨人（２０日・横浜）

巨人がＤｅＮＡとの接戦を制して連敗を１０で止め、３年連続クライマックス・シリーズ（ＣＳ）進出に王手をかけた。

２点を先行された直後の２回にウィーラーの１５号２ランで同点。その後は好機を生かせない展開が続いたが、７回に丸が２１号勝ち越しソロを放ち、１０月２日の同カード（東京ドーム）以来となる白星を挙げた。

４位の広島が２１日のヤクルト戦（神宮）で敗れれば、巨人のＡクラスが確定する。

【試合経過】

◇１回（巨０、Ｄ２）

【巨】松原二ゴロ、坂本三振、丸二ゴロ

【Ｄ】桑原二ゴロ、楠本遊ゴロ、佐野左翼線二塁打、牧の右前安打で佐野一挙生還、宮崎の右越二塁打で牧一挙生還、ソト三振

◇２回（巨２、Ｄ０）

【巨】岡本和中前安打、ウィーラー左越１５号２ラン、中島三振、大城一ゴロ、吉川左飛

【Ｄ】森左飛、戸柱中飛、上茶谷三振

◇３回（両軍０）

【巨】山口三振、松原、坂本ともに四球で一、二塁、丸三振、岡本和四球で満塁、ウィーラー遊ゴロ

【Ｄ】桑原左翼線二塁打、楠本四球、佐野三振、牧の三ゴロで楠本二封、桑原三進、宮崎投ゴロ

◇４回（両軍０）

【巨】中島、大城ともに四球で一、二塁、吉川遊飛、山口のバントが捕ゴロとなり併殺打

【Ｄ】ソト中飛、森左中間三塁打、戸柱三振のとき飛び出した森三本間に挟まれ盗塁死で併殺

◇５回（両軍０）

【巨】松原二ゴロ、坂本右飛、丸右前安打、岡本和死球で丸二進、ウィーラー遊ゴロ

【Ｄ】上茶谷の代打関根左前安打、桑原右飛、楠本死球で関根二進、佐野の一ゴロで関根三進、楠本二進、牧投ゴロ

◇６回（両軍０）

【巨】（投手大貫）中島右飛、大城四球、吉川の左前安打で大城二進、山口の代打立岡四球で大城三進、吉川二進、松原二ゴロ併殺打

【Ｄ】（投手畠、右翼立岡）宮崎三振、ソト遊飛、森四球、戸柱遊ゴロ

◇７回（巨１、Ｄ０）

【巨】坂本二ゴロ、丸右越２１号本塁打、岡本和遊ゴロ、ウィーラー三振

【Ｄ】（左翼重信）大貫の代打中井右前安打（代走知野）、桑原三ゴロ併殺打、（投手中川）楠本三振

◇８回（両軍０）

【巨】（投手山崎）中島三ゴロ、大城三振、吉川二ゴロ

【Ｄ】佐野中前安打、（投手デラロサ）牧の遊ゴロで佐野二封、宮崎中飛、ソト三振

◇９回（両軍０）

【巨】（投手伊勢、一塁牧、二塁柴田）立岡一邪飛、デラロサの代打中田、坂本ともに右飛

【Ｄ】（投手ビエイラ、捕手小林、一塁中田）森左飛、戸柱の代打神里、柴田ともに三振